Понад 70% українців досі використовують російський софт: яка програма найпопулярніша

У 2025 році близько 75% українських користувачів продовжують використовувати програмне забезпечення, яке походить з Російської Федерації.

В Україні активно використовуються понад 40 російських програм. Зокрема йдеться про 1С, Бітрікс, AmoCRM, iiko, Tilda, Jivosite, DrWeb та Kaspersky, повідомляє DOU з посиланням на Асоціацію IT Ukraine.

Повідомляється, що понад 70% компаній в Україні досі користуються російським софтом. Найбільшою популярністю серед українців користується 1С, призначена для ведення бухгалтерського, податкового та управлінського обліку.

"Також, варто зазначити, що є програми, встановити зв’язок яких з РФ складно через офшорні реєстрації, зміни власників чи приховану структуру власності", — наголосили в Асоціації IT Ukraine.

Як зазначають у виданні, софт російського походження нерідко стає джерелом кібератак. Лише за 2024 рік їх було зафіксовано понад 4300.

У Верховній Раді вже зареєстрували законопроєкт № 13505, що забороняє використання програмного забезпечення і обладнання, пов’язаного з РФ. Передбачається, що до 2030 року українські державні органи, військові, бізнес і держпідприємства повинні перейти на безпечні альтернативи.

"Законопроєкт № 13505 має врегулювати питання ворожого софту на законодавчому рівні з чіткими критеріями та процедурою формування переліку російських продуктів. А ДСЗІ (Держспецзв’язку), власне, і формуватиме цей перелік", — заявили в Асоціації IT Ukraine.

Нагадаємо, один зі співзасновників "Українського Кібер Альянсу" Андрій Баранович розповів, що його спільнота відповідальна за злам російського супутникового оператора "Дозор-Телепорт", який стався у 2023 році. Раніше атаку приписували групі "Вагнер".