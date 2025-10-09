Рада одобрила создание Киберсил ВСУ: что известно о новом виде войска

Верховная Рада Украины поддержала за основу законопроект №12349, который предусматривает создание Киберсил Вооруженных Сил. Новое подразделение будет отвечать за защиту украинского киберпространства и будет иметь собственный резерв из гражданских специалистов.

Related video

Как сообщил народный депутат от партии "Голос" Ярослава Железняка, за документ проголосовали 255 парламентариев. В то же время его коллега из фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко подтвердил, что законопроект принят в первом чтении.

"Киберсилы Вооруженных Сил Украины предлагают создать как орган военного управления, который будет иметь возможность привлекать в свой состав гражданский состав (киберрезервистов) на период соответствующих мероприятий по киберстримированию", — заявил он.

Согласно информации на сайте Верховной Рады, Киберсилы Вооруженных Сил Украины получат собственный правовой статус и будут отвечать за проведение военных киберопераций, защиту суверенитета и критической инфраструктуры в киберпространстве, а также за специальную разведку и другие меры киберобороны.

Подразделение будет отдельным органом в составе ВСУ и сможет привлекать гражданских специалистов в киберрезерв для выполнения специальных задач.

Основные задачи Киберсил:

обеспечение кибербезопасности систем управления и коммуникаций;

защита критической инфраструктуры;

подготовка и проведение военных киберопераций;

а также сотрудничество с НАТО и международными партнерами для совместной защиты от угроз.

Структура нового вида войска будет включать орган военного управления, воинские части, а также учебно-научные подразделения для подготовки и исследований в сфере киберобороны. В документе отмечается, что резервисты проходят профессиональный отбор и могут выполнять задачи как дистанционно, так и на базе подразделений.

Также известно, что финансирование подразделения будет осуществляться за счет государственного бюджета, международной помощи и благотворительных взносов. Закон также регламентирует порядок службы в резерве и взаимодействие Киберсил с другими органами национальной киберобороны.

Напомним, что еще в 2024 году Генштаб ВСУ работал над концепцией создания Киберсил. Тогда же народные депутаты создали законопроект, который вобрал опыт 25 стран мира.

Также Фокус писал, что глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова назвала интернет "недружественной" для России сетью. По ее словам, связь с "глобальной паутиной" делает ресурсы государственных органов уязвимыми к кибератакам.