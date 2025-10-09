Рада схвалила створення Кіберсил ЗСУ: що відомо про новий вид війська

Верховна Рада України підтримала за основу законопроєкт №12349, який передбачає створення Кіберсил Збройних Сил. Новий підрозділ відповідатиме за захист українського кіберпростору та матиме власний резерв із цивільних фахівців.

Як повідомив народний депутат від партії "Голос" Ярослава Железняка, за документ проголосували 255 парламентарів. Водночас його колега з фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко підтвердив, що законопроєкт ухвалено в першому читанні.

"Кіберсили Збройних Сил України пропонують створити як орган військового управління, який матиме можливість залучати до свого складу цивільний склад (кіберрезервістів) на період відповідних заходів з кіберстримування", — заявив він.

Згідно з інформацією на сайті Верховної Ради, Кіберсили Збройних Сил України отримають власний правовий статус та будуть відповідати за проведення військових кібероперацій, захист суверенітету та критичної інфраструктури в кіберпросторі, а також за спеціальну розвідку та інші заходи кібероборони.

Підрозділ буде окремим органом у складі ЗСУ та зможе залучати цивільних фахівців до кіберрезерву для виконання спеціальних завдань.

Основні завдання Кіберсил:

забезпечення кібербезпеки систем управління та комунікацій;

захист критичної інфраструктури;

підготовка і проведення військових кібероперацій;

а також співпраця з НАТО та міжнародними партнерами для спільного захисту від загроз.

Структура нового виду війська включатиме орган військового управління, військові частини, а також навчально-наукові підрозділи для підготовки та досліджень у сфері кібероборони. У документі зауважується, що резервісти проходять професійний відбір і можуть виконувати завдання як дистанційно, так і на базі підрозділів.

Також відомо, що фінансування підрозділу здійснюватиметься коштом державного бюджету, міжнародної допомоги та благодійних внесків. Закон також регламентує порядок служби у резерві та взаємодію Кіберсил з іншими органами національної кібероборони.

Нагадаємо, що ще у 2024 році Генштаб ЗСУ працював над концепцією створення Кіберсил. Тоді ж народні депутати створили законопроєкт, який увібрав досвід 25 країн світу.

Також Фокус писав, що голова Центральної виборчої комісії РФ Елла Памфілова назвала інтернет "недружньою" для Росії мережею. За її словами, зв'язок з "глобальним павутинням" робить ресурси державних органів вразливими до кібератак.