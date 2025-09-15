"Недружнє нам глобальне павутиння": голова ЦВК Росії оголосила інтернет ворожою мережею

Голова Центральної виборчої комісії РФ Елла Памфілова назвала інтернет "недружньою" для Росії мережею. За її словами, зв'язок з "глобальним павутинням" робить ресурси державних органів вразливими до кібератак.

Елла Памфілова заявила про "недружність" інтернету до РФ, коли коментувала результати проведених минулих вихідних "виборів". Вона пояснила причину стійкості російської електоральної інформаційної системи "ГАС Вибори 2.0" перед хакерськими атаками, пише 15 вересня The Moskow Times.

"Вона автономна від інтернету. Цього глобального павутиння, недружнього нам", — пояснила російська посадовиця.

За словами Памфілової, загалом під час виборів було зафіксовано понад 500 тисяч кібератак на інтернет-ресурси ЦВК, які спричинили зокрема проблеми з відеозв'язком і трансляціями.

Напередодні голова ЦВК повідомляла про "безпрецедентну атаку на ресурси" комісії, коли на порталі органу стався збій, який пояснювали неполадками в російської телекомунікаційної компанії "Ростелеком".

Журналісти розповіли, що 15 вересня в Росії підбили підсумки голосування на "виборах" різних рівнів, що тривали протягом трьох днів. На цих "виборах" мали замістити близько 47 000 депутатських мандатів і виборних посад й зокрема обрати 21 губернатора.

Що відомо про проблеми інтернету в РФ

14 вересня журналісти Financial Time писали, що українські дронові атаки примусили росіян місяцями жити без інтернету. При цьому одна година відключення інтернету приносить РФ понад 557 млн доларів збитків.

Перед військовим парадом 9 травня у Москві зникав мобільний зв'язок.

Нагадаємо, 12 вересня Telegram-канал "Пограничный Контроль" писав, що в Росії вперше призовнику заблокували виїзд за кордон через внесену до електронного реєстру військового обліку заборону.