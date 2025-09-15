Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова назвала интернет "недружественной" для России сетью. По ее словам, связь с "глобальной паутиной" делает ресурсы государственных органов уязвимыми к кибератакам.

Элла Памфилова заявила о "недружественности" интернета к РФ, когда комментировала результаты проведенных в минувшие выходные "выборов". Она объяснила причину устойчивости российской электоральной информационной системы "ГАС Выборы 2.0" перед хакерскими атаками, пишет 15 сентября The Moskow Times.

"Она автономна от интернета. Этой глобальной паутины, недружественной нам", — пояснила российский чиновник.

По словам Памфиловой, всего во время выборов было зафиксировано более 500 тысяч кибератак на интернет-ресурсы ЦИК, которые вызвали в частности проблемы с видеосвязью и трансляциями.

Накануне глава ЦИК сообщала о "беспрецедентной атаке на ресурсы" комиссии, когда на портале органа произошел сбой, который объясняли неполадками в российской телекоммуникационной компании "Ростелеком".

Журналисты рассказали, что 15 сентября в России подвели итоги голосования на "выборах" разных уровней, продолжавшихся в течение трех дней. На этих "выборах" должны были заместить около 47 000 депутатских мандатов и выборных должностей и в частности избрать 21 губернатора.

Что известно о проблемах интернета в РФ

14 сентября журналисты Financial Time писали, что украинские дроновые атаки заставили россиян месяцами жить без интернета. При этом один час отключения интернета приносит РФ более 557 млн долларов убытков.

Перед военным парадом 9 мая в Москве исчезала мобильная связь.

