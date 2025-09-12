Впервые в РФ призывнику заблокировали выезд за границу: что показал "реестр повесток" (фото)

В России зафиксирован первый случай, когда гражданину не позволили выехать за границу из-за запрета, внесенного в электронный реестр воинского учета.

Инцидент произошел 11 сентября в аэропорту Шереметьево, сообщает телеграм-канал «Пограничный контроль».

28-летний мужчина рассказал, что 8 сентября получил электронную повестку на медкомиссию. До этого он не получал повесток и уклонялся от службы. В его личном кабинете сразу появился запрет на выезд, однако мужчина решил попытаться вылететь в отпуск, запланированный еще в мае.

“На паспортном контроле в Шереметьево сразу без слов вызвали офицеров, которые провели разъяснительную беседу, сказали что да, запрет действительно отображается у них в базе, сделать ничего не смогут, и что это первый случай такой у них касательно этого нового сервиса”, — говорится в посте.

Уведомление о запрете выезда из РФ Фото: Соцсети

Ситуацию прокомментировали на канале «Движения сознательных отказников». Правозащитники отметили, что снять ограничение можно только явкой в военкомат или через обжалование повестки и запрета.

Как работает запрет на выезд в РФ

Ограничение вводится с момента размещения повестки в «Реестре повесток» или ее направления любым способом.

Оно касается только призывников — мужчин 18–30 лет которые не имеют права на отсрочку или освобождение.

Если у человека есть военный билет или ему больше 30 лет, мера не применяется.

Через 20 дней после неявки по повестке вступают в силу дополнительные ограничения:

запрет на регистрацию в качестве ИП (индивидуальный предприниматель — ред) или самозанятого;

запрет на сделки с недвижимостью и транспортом;

приостановка действия водительских прав;

отказ в кредитах и займах.

Правозащитники отметили, что в уведомлении не указано, какой военкомат наложил ограничение. Это может быть технической ошибкой или ставить под сомнение достоверность всей истории. Однако если случай реален, это один из первых примеров, когда запрет на выезд реально сработал, несмотря на запуск «Реестра повесток» еще в августе.

