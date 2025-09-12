Ученики и студенты могут потерять отсрочку, а тысячи молодых мужчин уезжают в Польшу. Фокус собрал все, что известно о выезде молодежи 18-22 лет за границу и спросил у экспертов, как это почувствует украинская экономика и общество.

Разрешением украинского правительства пересекать государственную границу во время военного положения только за 6 дней воспользовались по меньшей мере около 10 000 мужчин в возрасте 18-22 года. Об этом сообщает RMF FM со ссылкой на пресс-службу польской пограничной службы. Между тем ГПСУ отмечает, что отдельных статистических учетов по количеству фактов пересечения границы Украины мужчинами 18-22 лет не предусмотрено.

Выезд мужчин 18-22 лет за границу: что известно

По новым правилам, которые вступили в силу 26 августа, мужчинам в возрасте 18-22 лет разрешено выезжать за пределы страны во время военного положения. По статистике польских пограничников (данные за 28 августа-3 сентября), границу пересекли около 10 тыс. мужчин данной возрастной категории. Украинцы заехали:

в Подкарпатское воеводство: 6 100 прибывших и 2 000 вернувшихся обратно;

в Люблинское воеводство: 4 605 прибывших и 1 301 выехавших в обратном направлении.

С 26 августа украинское правительство разрешило мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет выезжать за границу в период военного положения

Для сравнения: неделей ранее было всего 500 въездов и более 650 выездов.

По данным Украины, то Государственная пограничная служба не ведет отдельного учета выездов именно этой возрастной группы. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк со ссылкой на ответ ГПСУ.

Польские пограничники признают рост количества въездов молодых украинцев после изменения правил, но отмечают, что пока это не является массовой миграцией.

Студенты могут потерять отсрочку от мобилизации Фото: Из открытых источников

Почему возросла волна выезда молодежи за границу

Причины поездок мужчин 18-22 лет за границу разные: часть ребят хочет поступать в польские вузы, другие приезжают на отдых. В то же время, как подтвердили Фокусу эксперты, пока сложно прогнозировать, станет ли этот поток постоянным, ведь и до войны, в частности, в Польше уже училось большое количество украинских студентов.

Так президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник считает, что открытые границы ослабили психологическое давление на украинскую молодежь, ведь люди теперь не только получили возможность свободно выезжать за пределы страны, но и возвращаться, что поможет в итоге сдержать массовую эмиграцию.

"Пока у нас нет достойных оценок от Госпогранслужбы, все остальное — это оценочные суждения, когда кто-то говорит, что ажиотаж, а кто-то говорит "нет", мол, "ничего страшного не происходит"… Но если мы страна свободных людей, то удерживать их нужно не запретами, закрытием границ, а созданием привлекательной картинки будущего. Потому что именно она и влияет на желание людей оставаться или выезжать", — говорит Воскобойник.

Кто выезжает из Украины сейчас: оценка экспертов

Между тем украинские работодатели фиксируют волну увольнений мужчин 18-22 лет. Особенно страдает ритейл, сфера обслуживания и те специальности, которые не требуют основательной подготовки и образования.

"Там работает много молодых людей, и именно для них существуют специальные программы привлечения и обучения персонала", — говорит эксперт по рынку труда, владелица консалтинговой компании Talent Match Наталья Слинько.

Когда часть молодых людей уезжает за границу или ищет другие возможности, это заметно на фоне общего количества персонала — в некоторых компаниях даже до 3% и более

Основной причиной, почему эти компании испытывают наибольшее влияние, она называет легкий старт, ведь для позиций, на которые нанимают молодежь, не требуется дополнительное образование или специфические профессиональные навыки, а обучение происходит быстро.

"Поэтому, когда часть молодых людей выезжает за границу или ищет другие возможности, это заметно на фоне общего количества персонала — в некоторых компаниях даже до 3% и более", — добавляет эксперт.

Между тем сами представители бизнеса бьют тревогу и считают открытие границ для молодежи 18-22 лет несвоевременным и таким, что негативно скажется на экономике Украины.

Ученики колледжей и ПТУ, которые начали обучение после достижения 25 лет, могут потерять отсрочку Фото: Getty

Еще одна причина уехать: в парламенте готовят изменения для студентов

Недавно парламентский комитет по национальной безопасности рекомендовал принять за основу законопроект №13634 и существенно изменить правила отсрочки от мобилизации для соискателей образования. В частности, ученики колледжей, которые начали обучение после 25 лет, и студенты с академотпусками могут потерять право на отсрочку. Комитет аргументирует, что эти изменения необходимы, чтобы обучение не использовалось как способ уклонения от мобилизации.

Кто может потерять право на отсрочку

учащиеся колледжей и ПТУ, которые начали обучение после достижения 25 лет;

студенты вузов, которые учатся вне официального срока образовательной программы (например, из-за академотпуска, повторного курса или отчисления-возобновления).

Отсрочка будет сохраняться только для тех, кто:

впервые получает высший уровень образования;

учится на дневной или дуальной форме;

укладывается в "расчетный срок выполнения программы", определенный университетом.

Поэтому, если студент поступил на бакалавриат в сентябре 2023 года, то должен закончить обучение в июне 2027-го. Перевод на "пятилетний план" или академотпуск автоматически лишат его права на отсрочку после этого срока.

А что касается преподавателей, то право на отсрочку сохранят только те научно-педагогические и педагогические работники, которые имеют научную степень и работают в учебном заведении минимум на 0,75 ставки.

В МОН уже предоставили комментарий относительно законопроекта. Министр образования Оксен Лисовой объяснил, что документ должен закрыть возможности для злоупотребления статусом студента как инструментом избежания мобилизации. По его словам, которые цитирует "Судебно-юридическая газета", после начала полномасштабной войны многие мужчины повторно поступали в вузы или колледжи, даже на более низкий уровень образования, чтобы получить отсрочку.

По данным МОН, только за последнее полугодие количество студентов старше 25 лет в колледжах и заведениях профтехобразования выросло до более 90 тысяч человек.

