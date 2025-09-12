Студенти та викладачі можуть втратити відстрочку від мобілізації: кого це торкнеться

Парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував ухвалити за основу урядовий законопроєкт №13634. Документ змінює правила відстрочки від мобілізації для частини здобувачів освіти, щоб унеможливити використання навчання як способу ухилення від служби.

Related video

Парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки 12 вересня ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді прийняти за основу урядовий законопроєкт №13634.

Законопроєкт поданий Кабінетом Міністрів 15 серпня і пропонує внести зміни до статті 23 закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Основна мета — уточнити, які категорії студентів і викладачів зможуть користуватися відстрочкою від мобілізації.

За новими правилами право на відстрочку збережеться лише для тих, хто:

розпочав навчання не пізніше досягнення 25 років;

здобуває освіту за денною або дуальною формами;

вперше отримує рівень освіти, вищий за попередній.

Студенти, які перебувають на академічних відпустках, або ті, хто продовжує навчання понад розрахунковий строк освітньої програми, більше не матимуть права на відстрочку.

Для викладачів та науковців відстрочка передбачена лише за умови наявності наукового ступеня та зайнятості не менше 0,75 ставки. У Головному науково-експертному управлінні наголосили, що це обмеження може вплинути на безперервність освітнього процесу, адже залучені й працівники без наукових ступенів, зокрема педагоги дошкільних і позашкільних закладів.

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий у пояснювальній записці зазначає, що вже є рішення судів першої інстанції, які критично оцінюють позицію Міносвіти щодо визначення послідовності здобуття освіти як умови для надання відстрочки студентам, які вдруге здобувають один і той же рівень освіти, і зобов’язують МОН та технічного адміністратора ЄДЕБО – державне підприємство "Інфоресурс" – внести зміни до даних, що містяться в ЄДЕБО.

Він також зазначив, що з початком повномасштабної агресії правова норма, яка дозволяла уникати призову, була використана значною кількістю військовозобов’язаних призовного віку, які вступили у 2022–2024 роках до закладів освіти для здобуття рівня освіти, що був рівним або нижчим за раніше отриманий.

Міністр підкреслив, що така тенденція потребує законодавчого врегулювання щодо визначення віку здобувачів професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти, який надаватиме право на відстрочку під час мобілізації.

Нагадаємо, стаття 23 закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" нині визначає категорії осіб, які можуть отримати відстрочку, серед них – студенти денної форми навчання, аспіранти та науково-педагогічні працівники.

У 2024–2025 роках уряд і парламент неодноразово ініціювали зміни до законодавства щодо уточнення правил надання відстрочки для студентів та викладачів, щоб обмежити можливості зловживання цим правом.

Нагадаємо, як повідомляв Фокус, в Міносвіти перевірили аспірантів та назвали кількість відрахованих.

Фокус також писав, що в Міносвіти розповіли про студентів, які не вертаються з-за кордону.