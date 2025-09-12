Студенты и преподаватели могут потерять отсрочку от мобилизации: кого это коснется

Парламентский комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал принять за основу правительственный законопроект №13634. Документ меняет правила отсрочки от мобилизации для части соискателей образования, чтобы исключить использование обучения как способа уклонения от службы.

Парламентский комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки 12 сентября принял решение рекомендовать Верховной Раде принять за основу правительственный законопроект №13634.

Законопроект подан Кабинетом Министров 15 августа и предлагает внести изменения в статью 23 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Основная цель — уточнить, какие категории студентов и преподавателей смогут пользоваться отсрочкой от мобилизации.

По новым правилам право на отсрочку сохранится только для тех, кто:

начал обучение не позднее достижения 25 лет;

получает образование по дневной или дуальной формам;

впервые получает уровень образования, выше предыдущего.

Студенты, которые находятся на академических отпусках, или те, кто продолжает обучение сверх расчетного срока образовательной программы, больше не будут иметь права на отсрочку.

Для преподавателей и ученых отсрочка предусмотрена только при условии наличия ученой степени и занятости не менее 0,75 ставки. В Главном научно-экспертном управлении отметили, что это ограничение может повлиять на непрерывность образовательного процесса, ведь привлечены и работники без научных степеней, в частности педагоги дошкольных и внешкольных учреждений.

Министр образования и науки Оксен Лисовой в пояснительной записке отмечает, что уже есть решения судов первой инстанции, которые критически оценивают позицию Минобразования по определению последовательности получения образования как условия для предоставления отсрочки студентам, которые второй раз получают один и тот же уровень образования, и обязывают МОН и технического администратора ЕГЭБО — государственное предприятие "Инфоресурс" — внести изменения в данные, содержащиеся в ЕГЭБО.

Он также отметил, что с началом полномасштабной агрессии правовая норма, которая позволяла избегать призыва, была использована значительным количеством военнообязанных призывного возраста, которые поступили в 2022-2024 годах в учебные заведения для получения уровня образования, который был равным или ниже ранее полученного.

Министр подчеркнул, что такая тенденция требует законодательного урегулирования по определению возраста соискателей профессионального (профессионально-технического) и профессионального предвысшего образования, который будет давать право на отсрочку во время мобилизации.

Напомним, статья 23 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" сейчас определяет категории лиц, которые могут получить отсрочку, среди них — студенты дневной формы обучения, аспиранты и научно-педагогические работники.

В 2024-2025 годах правительство и парламент неоднократно инициировали изменения в законодательство по уточнению правил предоставления отсрочки для студентов и преподавателей, чтобы ограничить возможности злоупотребления этим правом.

