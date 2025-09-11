Украинских беженцев в ЕС стало больше: каким странам отдают предпочтение (инфографика)

В настоящее время более 4,34 миллиона человек из Украины получили статус временной защиты в странах Европейского Союза.

Больше всего украинских беженцев приняла Германия — 1 203 715 человек, что составляет почти 28% от общего числа. На втором месте Польша с 993 665 получателями временной защиты, а на третьем — Чехия, принявшая 380 680 человек. Об этом сообщаеи Евростат.

В странах ЕС увеличилось количество украинцев с временной защитой

Сравнивая с концом июня 2025 года, общее количество лиц с временной защитой в ЕС увеличилось на 28 695 человек, или 0,7%, и достигло 4 340 665. Рост зафиксирован в 24 странах ЕС. Наибольший абсолютный прирост наблюдался в Германии (+7 070 человек), Румынии (+2 300) и Чехии (+2 260).

Почти все — 98,4% — получателей временной защиты в ЕС являются гражданами Украины. Среди них почти половину составляют взрослые женщины (44,7%), дети — почти треть (31,2%), а взрослые мужчины — 24,2%.

Напомним, Навроцкий ветировал законопроект о социальных выплатах для безработных украинцев. Финансовое положение страны за эти годы изменилось, замечал он.

Украинcкий журналист Виталий Мазуренко лишился должности замглавного редактора сайта Obserwator Międzynarodowy за критику вето Навроцкого. По его мнению, президент Польши "ведет себя как пахан".