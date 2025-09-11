Українських біженців у ЄС побільшало: яким країнам віддають перевагу (інфографіка)

Наразі понад 4,34 мільйона осіб з України отримали статус тимчасового захисту в країнах Європейського Союзу.

Найбільше українських біженців прийняла Німеччина — 1 203 715 осіб, що становить майже 28% від загальної кількості. На другому місці Польща з 993 665 одержувачами тимчасового захисту, а на третьому — Чехія, яка прийняла 380 680 осіб. Про це повідомляє Євростат.

У країнах ЄС збільшилася кількість українців із тимчасовим захистом

Порівнюючи з кінцем червня 2025 року, загальна кількість осіб із тимчасовим захистом у ЄС збільшилася на 28 695 осіб, або 0,7%, і досягла 4 340 665. Зростання зафіксовано у 24 країнах ЄС. Найбільший абсолютний приріст спостерігався в Німеччині (+7 070 осіб), Румунії (+2 300) і Чехії (+2 260).

Майже всі — 98,4% — отримувачів тимчасового захисту в ЄС є громадянами України. Серед них майже половину становлять дорослі жінки (44,7%), діти — майже третину (31,2%), а дорослі чоловіки — 24,2%.

Нагадаємо, Навроцький ветував законопроєкт про соціальні виплати для безробітних українців. Фінансове становище країни за ці роки змінилося, зауважував він.

Український журналіст Віталій Мазуренко позбувся посади заступника головного редактора сайту Obserwator Międzynarodowy за критику вето Навроцького. На його думку, президент Польщі "поводиться як пахан".