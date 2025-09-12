Уперше в РФ призовнику заблокували виїзд за кордон: що показав "реєстр повісток" (фото)

У Росії зафіксовано перший випадок, коли громадянину не дозволили виїхати за кордон через заборону, внесену до електронного реєстру військового обліку.

Інцидент стався 11 вересня в аеропорту Шереметьєво, повідомляє телеграм-канал "Прикордонний контроль".

28-річний чоловік розповів, що 8 вересня отримав електронну повістку на медкомісію. До цього він не отримував повісток і ухилявся від служби. У його особистому кабінеті одразу з'явилася заборона на виїзд, однак чоловік вирішив спробувати вилетіти у відпустку, заплановану ще в травні.

"На паспортному контролі в Шереметьєво одразу без слів викликали офіцерів, які провели роз'яснювальну бесіду, сказали, що так, заборона справді відображається у них у базі, зробити нічого не зможуть, і що це перший випадок такий у них щодо цього нового сервісу", — ідеться в пості.

Повідомлення про заборону виїзду з РФ Фото: Соцсети

Ситуацію прокоментували на каналі "Руху свідомих відмовників". Правозахисники зазначили, що зняти обмеження можна тільки явкою до військкомату або через оскарження повістки та заборони.

Як працює заборона на виїзд до РФ

Обмеження вводиться з моменту розміщення повістки в "Реєстрі повісток" або її направлення в будь-який спосіб.

Воно стосується тільки призовників — чоловіків 18-30 років, які не мають права на відстрочку або звільнення.

Якщо у людини є військовий квиток або їй більше 30 років, захід не застосовується.

Через 20 днів після неявки за повісткою набувають чинності додаткові обмеження:

заборона на реєстрацію як ІП (індивідуальний підприємець — ред) або самозайнятого;

заборона на угоди з нерухомістю і транспортом;

призупинення дії водійських прав;

відмова в кредитах і позиках.

Правозахисники зазначили, що в повідомленні не вказано, який військкомат наклав обмеження. Це може бути технічною помилкою або ставити під сумнів достовірність усієї історії. Однак якщо випадок реальний, це один із перших прикладів, коли заборона на виїзд реально спрацювала, попри запуск "Реєстру повісток" ще в серпні.

Нагадаємо, після того, як українська влада дозволила перетинати державний кордон під час воєнного стану, тільки за 6 днів скористалися щонайменше близько 10 000 чоловіків віком 18-22 роки. У зв'язку з цим Фокус просив у експертів, як ця ситуація вплине на українську економіку і як це відчує суспільство.