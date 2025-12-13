В Україні з'явиться новий рід військ: Сирський анонсував створення Кіберсил ЗСУ

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив про створення нового роду військ — Кіберсил ЗСУ.

Формування Командування Кіберсил ЗСУ планують завершити до кінця 2025 року. Про це Олександр Сирський повідомив у своєму Telegram-каналі 13 грудня.

У звіті сказано, що головнокомандувач ЗСУ поставив необхідні завдання органам військового управління під час наради за підсумками діяльності Збройних Сил України.

"Серед них — стабілізація обстановки на загрозливих напрямках шляхом активної оборони, забезпечення поповнення для бойових підрозділів, перехід окремих бригад ТрО на структуру з посиленою безпілотною складовою. До кінця року маємо завершити формування Командування Кіберсил ЗСУ" — написав Сирський.

Що відомо про Кіберсили ЗСУ

Про роботу Генштабу ЗСУ над концепцією Кіберсил стало відомо ще у жовтні 2024 року. Повідомлялося, що новий підрозділ відповідатиме за захист українського кіберпростору та матиме власний резерв із цивільних фахівців.

"Створення Кіберсил, як окремого роду сил, дозволить значно посилити спроможності українського війська, забезпечить ефективне планування та реалізацію повного спектру завдань в кіберпросторі, що, на рівні із суходолом, морем, повітрям та космосом, визнаний окремим операційним доменом", — заявили у Генштабі.

У жовтні 2025 року Верховна Рада України підтримала за основу законопроєкт №12349, який передбачає створення Кіберсил ЗСУ. Документ отримав 255 депутатських голосів.

Нагадаємо, фахівці з кібербезпеки виявили, що група російських хакерів APT28 використовує проти України нове шкідливе ПО, яке отримало назву PromptSteal.

Фокус також повідомляв, що у 2025 році близько 75% українських користувачів продовжують використовувати програмне забезпечення, яке походить з Росії.