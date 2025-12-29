СЗЧ в українській армії: Сирський розповів, як можна вирішити проблему

Проблема самовільного залишення частини військовослужбовцями ще навіть на етапі базової загальновійськової підготовки залишається однією з найсерйозніших в українській армії. Щоб її розв'язати, необхідний комплекс загальнодержавних заходів.

Над цим питанням мають працювати не тільки військові, а й голови обласних районних адміністрацій, заявив в інтерв'ю "24 каналу" головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський.

"Вони мають готувати людей, перш за все, морально до захисту своєї держави, щоб вони йшли до лав армії з розумінням того, що виконують свій громадянський обов'язок — захищати державу, землю, населення, мову — все, що становить цінність для нас", — зазначив він.

Своєю чергою військові, на думку Сирського, мають забезпечити комфортний і безболісний перехід людини з цивільного життя у військове.

"Це починається з моменту його потрапляння в ТЦК, потім — у навчальний центр. Там багато випадків СЗЧ. Цей перехід особливо важливий на першому етапі, коли для людини все нове і відбувається переформатування з одного способу життя на інший — військовий", — пояснив головком, додавши, що в армії "все жорстко".

Сирський вважає, що основна увага має бути врахована процесу підготовки — створенню нормальних умов для проживання, для проведення занять.

"Тому що, коли інструктор навчає, а той, хто має вчитися, не хоче опанувати, результат буде 100% негативний. Але тут має бути усвідомлення того, що людина від цього інструктора має отримати все, що вона знає. Тому що саме це може врятувати її життя і допоможе вбити якомога більше ворогів", — наголосив генерал.

Минулого тижня підполковник Збройних сил України, заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін заявив, що однією з головних причин відходу бійців у СВЧ є недовіра до командирів.

Своєю чергою військовий омбудсмен Ольга Решетилова вважає, що виною всьому — слабка мотивація новобранців, через що значна кількість випадків СЗЧ припадає саме на навчальні центри. Ще одним визначальним чинником вона назвала постійну загрозу життю. За її словами, багато людей у критичний момент обирають кілька років за ґратами замість ризику загинути на фронті.

Раніше нардеп Роман Костенко заявив, що у Верховній Раді можуть розглянути законопроєкт, який передбачає покарання за самовільне залишення частини.

Також повідомлялося, що військовослужбовцям, які повертаються в армію після СОЧ, не загрожує однозначне відправлення в ДШВ або штурмові полки, але й тилові частини їм не світять.