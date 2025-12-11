Після СЗЧ — тільки в штурмові війська: військові відповіли, чи так це

Військовослужбовцям, які повертаються в армію після самовільного залишення частини (СЗЧ), не загрожує однозначне відправлення в ДШВ або штурмові полки, але й тилові частини їм не світять.

Інформація, раніше поширена ЗМІ про те, що Генштаб змінив механізм повернення після СВЧ, не відповідає дійсності, заявив у коментарі УНІАН начальник управління комунікацій Командування Сухопутних військ ЗСУ Андрій Подік, який дізнався про це з преси.

"Ми не отримували жодного підтвердження. І наскільки я розумію, як керівник управління, як людина, яка перебуває на всіх нарадах, жодних змін щодо СЗЗЧ не відбулося", — запевнив він, наголосивши, що на сьогодні немає жодної заборони переведення з одного підрозділу в інший, але це має бути бойова частина.

За словами Подіка, ситуація щодо СЗЧ не змінилася взагалі, і процедуру їхнього повернення проводять через Військову службу правопорядку або безпосередньо у військову частину, яку вони залишили, або через батальйони резерву.

Відео дня

"Не дозволяється переведення в тилові підрозділи. Або ти повертаєшся у свою частину і там стаєш знову на облік, і ти там проходиш службу, або ти йдеш в іншу будь-яку військову частину бойову, тобто не тільки штурмові полки, а в будь-які механізовані бригади, полки. Тому говорити, що заборонено йти в інші підрозділи, крім штурмових і Десантно-штурмових, то це не відповідає дійсності", — запевнив військовий.

Аналогічно на інформацію відреагував і колишній народний депутат, а зараз командир підрозділів операторів БпЛА, засновник Центру підтримки аеророзвідки Ігор Луценко, сказавши, що нічого про таке не чув.

На його думку, якщо хтось хотів у такий спосіб мотивувати повертатися з СЗЧ, то така інформація може мати зворотний ефект: люди просто не будуть цього робити.

Реакція Генштабу ЗСУ

До вечора 11 грудня з'явилася реакція на поширювану інформацію Генштабу ЗСУ. Командування заявило, що наразі здійснюються системні кроки зі спрощення механізмів переміщення військовослужбовців між військовими частинами та відходу від "паперової армії", а також повідомило, що спрощено механізм призначення військовослужбовців, що повернулися після СЗЧ, на посади в нові військові частини.

У відомстві наголосили, що впроваджені зміни не змінюють умови повернення на службу після СОЧ.

"Водночас слід зазначити, що ці зміни роблять недоцільним вчинення СЗЧ військовослужбовцями з надією перевестися до обраної військової частини. Рекомендаційні листи, які тепер стають суто електронними, не мають бути способом перевестися з бойової бригади, що виконує завдання на активній ділянці фронту, до військової частини з більш комфортними умовами служби. Для переведення між частинами існують інші законні унормовані інструменти, а не РЛЧ", — йдеться в заяві.

Крім того, у Генштабі наголосили, що військовослужбовці, які після СЗЧ повернулися до батальйонів резерву, спрямовуються до всіх бойових бригад, які потребують поповнення особовим складом, зокрема і до ДШВ та штурмових частин.

У жовтні в Третьому корпусі пояснили, що найлегший спосіб повернутися після СВЧ — надіслати рапорт через додаток "Армія+" з наміром повернутися на службу. Далі потрібно буде отримати письмову згоду від командира і прибути на ВСП. Рішення про поновлення залежатиме від командира, але зазвичай після першого випадку СЗЧ воно позитивне.

Нагадаємо, народний депутат Руслан Горбенко повідомив про приблизно 300 тисяч справ щодо дезертирства та СЗЧ в Україні. За його словами, у парламенті обговорюють посилення покарання за втечу зі служби, зокрема арешт рахунків і майна.

Народний депутат Оксана Савчук уточнила, що тільки арештом рахунків зміни не обмежаться. За її словами, готується єдиний законопроєкт, який стосуватиметься ухильників і тих, хто вчинив СВЧ.