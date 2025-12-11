Тільки в штурмовики: Генштаб змінив механізм переведення через СЗЧ, — hromadske

Мобілізованим, які пішли у самовільне залишення частини (СЗЧ), тепер буде набагато складніше перевестися в іншу бригаду або підрозділ у разі повернення.

Генеральний штаб Збройних сил України начебто змінив механізм повернення з СЗЧ, і тепер повернутися можна тільки в десантно-штурмові війська або штурмові полки. Відповідні попередження вже розіслали в деяких бригадах, і одне з таких повідомлень показав журналістам hromadske військовий із бригади Сухопутних військ ЗСУ.

У тексті йдеться про те, що новими умовами передбачено не звертати уваги на рекомендаційні листи і письмові узгодження від командирів частин, а направляти особовий склад, який повернувся після СЗЧ, у певні частини пріоритетного комплектування (штурмові полки і ДШВ).

"Необхідно довести цю інформацію до всіх військовослужбовців не як страшилку, а як інформування, щоб більше військовослужбовців зрозуміли, що схема переведення внаслідок СЗЧ до обраної частини вже не працює", — йшлося в повідомленні, яке командир надіслав бійцям механізованої бригади.

Відео дня

Ще в одній бригаді Сухопутних військ заборонили давати стосунки та рекомендаційні листи військовим, які пішли в СЗЧ. Крім того, командування альтернативно пропонує набирати в підрозділ військових із СВЧ не через листи і стосунки, а через батальйони резерву.

У Генштабі нібито ускладнили умови повернення для тих, хто пішов у СЗЧ Фото: Володимир Зеленський Telegram-канал

Командир одного з батальйонів, який уже зіткнувся з новими правилами роботи з тими, хто пішов у СЗЧ, заявив, що в них рекрутинг закрився, і тих, хто приходить, — одразу відправляють у штурмові війська.

Військовий розповів, як виписав відношення бійцю, який пішов у СЗЧ зі своєї бригади і хотів перевестися до нього в батальйон. Але коли той пішов у військову службу правопорядку (ВСП), його відправили в штурмовий полк. Тоді він звернувся до ТЦК, який після ВСП розподіляє бійців, і його знову скерували до штурмового полку, але вже іншого.

У Генеральному штабі ЗСУ журналістам, які звернулися за роз'ясненнями, порадили написати офіційний запит на коментар щодо механізму переказу через СЗЧ. На момент написання матеріалу на офіційній сторінці Генштабу ЗСУ інформації з цієї теми не було.

Також нічого не говорить з приводу оприлюднених даних полковник Валентин Манько, який командує Штурмовими військами ЗСУ.

Напередодні стало відомо, що в Офісі генерального прокурора перестали публікувати статистику щодо кількості кримінальних проваджень, відкритих через самовільне залишення військових частин і дезертирство.

У відомстві пояснили, що це пов'язано з тим, що інформація належить до відомостей з обмеженим доступом.

Зі свого боку військова омбудсменка Ольга Решетилова назвала основні причини СЗЧ серед бійців, які, за її словами, загалом не змінюються з плином війни.

Військовий оглядач Олександр Коваленко читає, що покараннями і залякуваннями проблему СЗЧ в армії вирішити не вдасться.