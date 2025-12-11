Только в штурмовики: Генштаб изменил механизм перевода через СОЧ, – hromadske

Мобилизованным, которые ушли в самовольное оставление части (СОЧ), теперь будет гораздо сложнее перевестись в другую бригаду или подразделение в случае возвращения.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины якобы изменил механизм возвращения из СОЧ, и теперь возвратиться можно только в десантно-штурмовые войска или штурмовые полки. Соответствующие предупреждения уже разослали в некоторых бригадах, и одно из таких сообщений показал журналистам hromadske военный из бригады Сухопутных войск ВСУ.

Текст гласит о том, что новыми условиями предусмотрено не обращать внимания на рекомендательные письма и письменные согласования от командиров частей, а направлять вернувшийся после СОЧ личный состав в определенные части приоритетного комплектования (штурмовые полки и ДШВ).

"Необходимо довести эту информацию до всех военнослужащих не как страшилку, а как информирование, чтобы больше военнослужащих поняли, что схема перевода в результате СОЧ в выбранную часть уже не работает", — говорилось в сообщении, которое командир направил бойцам механизированной бригады.

Еще в одной бригаде Сухопутных войск запретили давать отношения и рекомендательные письма военным, ушедшим в СОЧ. Кроме того, командование альтернативно предлагает набирать в подразделение военных из СОЧ не через письма и отношения, а через батальоны резерва.

В Генштабе якобы усложнили условия возвращения для тех, кто ушел в СОЧ Фото: Владимир Зеленский Telegram-канал

Командир одного из батальонов, который уже столкнулся с новыми правилами работы с теми, кто ушел в СОЧ, заявил, что у них рекрутинг закрылся, и те, кто приходят, – сразу отправляются в штурмовые войска.

Военный рассказал, как выписал отношению бойцу, который ушел в СОЧ со своей бригады и хотел перевестись к нему в батальон. Но когда тот пошел в военную службу правопорядка (ВСП), его отправили в штурмовой полк. Тогда он обратился в ТЦК, который после ВСП распределяет бойцов, и его снова направили в штурмовой полк, но уже другой.

В Генеральном штабе ВСУ журналистам, которые обратились за разъяснениями, посоветовали написать официальный запрос на комментарий о механизме перевода через СОЧ. На момент написания материала на официальной странице Генштаба ВСУ информации по этой теме не было.

Также ничего не говорит по поводу обнародованных данных полковник Валентин Манько, который командует Штурмовым войсками ВСУ.

Накануне стало известно, что в Офисе генерального прокурора перестал публиковать статистику по количеству уголовных производств, открытых из-за самовольного оставления воинских частей и дезертирства.

В ведомстве объяснили, что это связано с тем, что информация относится к сведениям с ограниченным доступом.

В свою очередь военный омбудсмен Ольга Решетилова назвала основные причины СОЧ среди бойцов, которые, по ее словам, в целом не меняются с течением войны.

Военный обозреватель Александр Коваленко читает, что наказаниями и устрашениями проблему СОЧ в армии решить не удастся.