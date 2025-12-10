Почему перестали публиковать данные о количестве СЗЧ и дезертирстве: объяснение Офиса генпрокурора

Офис генерального прокурора перестал публиковать статистику по количеству уголовных производств, открытых из-за самовольного оставления воинских частей и дезертирства.

Там объяснили, что это связано с тем, что информация относится к сведениям с ограниченным доступом. Об этом сообщает hromadske со ссылкой на главу пресс-службы Офиса генпрокурора Марьяну Гайовскую-Ковбасюк.

Там отметили, что информация не перестала публиковаться из-за того, что Россия может использовать ее против Украины в информационно-психологических операциях. В частности, эти данные могут якобы формировать ложные выводы относительно морально-психологического состояния украинских военнослужащих.

Предупреждается и о том, что россияне могут использовать информацию для оценки уровня дисциплины, боеспособности украинских подразделений и системы мобилизационной работы.

В Офисе генпрокурора добавили, что это соответствует всем условиям, согласно части 2 статьи 6 Закона Украины "О доступе к публичной информации":

это сделано исключительно в интересах национальной безопасности, территориальной целостности или общественной безопасности;

разглашение такой информации может нанести существенный вред национальным интересам;

вред от обнародования преобладает общественный интерес в получении такой информации.

Реакция на сокрытие статистики

На то, что статистика количества СЗЧ и случаев дезертирства была скрыта обратил внимание военный и общественный деятель Игорь Луценко.

По его мнению, это стало следствием того, как в предыдущий месяц, октябрь, был зафиксирован абсолютный рекорд в регистрации производств по статьям СЗЧ и дезертирство — 21600.

"Так же почистили ту часть отчета, которая касался количества и статьях уголовных производств, которые расследует ГБР. Потому что именно Государственное бюро расследований по Уголовно-процессуальному кодексу, должно расследовать данную категорию преступлений. С начала полномасштабки количество зарегистрированных правоохранителями случаев СЗЧ составило более 300 тысяч", — подчеркнул Луценко.

Напомним, что за первые 10 месяцев 2025-го года было открыто более 162 тысяч уголовных производств по самовольному оставлению воинской части. В то же время до суда дошло лишь 5% дел.

Ранее Игорь Луценко объяснял, что тысячи бойцов ежемесячно дезертируют и уходят в СЗЧ, ослабляя ВСУ — тем временем есть простой способ не допустить этого и спасти страну.