Чому перестали публікувати дані про кількість СЗЧ та дезертирство: пояснення Офісу генпрокурора

Офіс генерального прокурора перестав публікувати статистику щодо кількості кримінальних проваджень, відкритих через самовільне залишення військових частин та дезертирством.

Там пояснили, що це пов'язано з тим, що інформація належить до відомостей з обмеженим доступом. Про це повідомляє hromadske з посиланням на голову пресслужби Офісу генпрокурора Мар'яну Гайовську-Ковбасюк.

Там зазначили, що інформація не перестала публікуватися через те, що Росія може використати її проти України в інформаційно-психологічних операціях. Зокрема, ці дані можуть нібито формувати неправдиві висновки щодо морально-психологічного стану українських військовослужбовців.

Попереджається і про те, що росіяни можуть використати інформацію для оцінки рівня дисципліни, боєздатності українських підрозділів та системи мобілізаційної роботи.

Відео дня

В Офісі генпрокурора додали, що це відповідає усім умовам, згідно з частиною 2 статті 6 Закону України "Про доступ до публічної інформації":

це зроблено виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадської безпеки;

розголошення такої інформації може завдати істотної шкоди національним інтересам;

шкода від оприлюднення переважає суспільний інтерес в отриманні такої інформації.

Реакція на приховання статистики

На те, що статистика кількості СЗЧ та випадків дезертирства була прихована звернув увагу військовий та громадський діяч Ігор Луценко.

На його думку, це стало наслідком того, як у попередній місяць, жовтень, було зафіксовано абсолютний рекорд у реєстрації проваджень по статтям СЗЧ та дезертирство — 21 600.

"Так само почистили ту частину звіту, котра стосувалося кількості і статтях кримінальних проваджень, котрі розслідує ДБР. Бо саме Державне бюро розслідувань по Кримінально-процесуальному кодексу, має розслідувати дану категорію злочинів. З початку повномасштабки кількість зареєстрованих правоохоронцями випадків СЗЧ склало понад 300 тисяч", — наголосив Луценко.

Нагадаємо, що за перші 10 місяців 2025-го року було відкрито понад 162 тисячі кримінальних проваджень щодо самовільного залишення військової частини. Водночас до суду дійшло лише 5% справ.

Раніше Ігор Луценко пояснював, що тисячі бійців щомісяця дезертирують і йдуть у СЗЧ, послаблюючи ЗСУ — тим часом є простий спосіб не допустити цього і врятувати країну.