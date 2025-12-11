После СОЧ — только в штурмовые войска: военные ответили, так ли это

Военнослужащим, которые возвращаются в армию после самовольного оставления части (СОЧ), не грозит однозначная отправка в ДШВ или штурмовые полки, но и тыловые части им не светят.

Информация, ранее распространенная СМИ о том, что Генштаб изменил механизм возвращения после СОЧ, не отвечает действительности, заявил в комментарии УНИАН начальник управления коммуникаций Командования Сухопутных войск ВСУ Андрей Подик, который узнал об этом из прессы.

"Мы не получали никакого подтверждения. И насколько я понимаю, как руководитель управления, как человек, который находится на всех совещаниях, никаких изменений по СОЧ не произошло", – заверил он, подчеркнув, что на сегодня нет никакого запрета перевода из одного подразделения в другое, но это должна быть боевая часть.

По словам Подика, ситуация по СОЧ не изменилась вообще, и процедура их возвращения проводится через Военную службу правопорядка или непосредственно в воинскую часть, которую они покинули или через батальоны резерва.

"Не разрешается перевод в тыловые подразделения. Или ты возвращаешься в свою часть и там становишься снова на учет, и ты там проходишь службу, или ты идешь в другую любую воинскую часть боевую, то есть не только штурмовые полки, а в любые механизированные бригады, полки. Поэтому говорить, что запрещено идти в другие подразделения, кроме штурмовых и Десантно-штурмовых, то это не соответствует действительности", – заверил военный.

Аналогично на информацию отреагировал и бывший народный депутат, а сейчас командир подразделений операторов БпЛА, основатель Центра поддержки аэроразведки Игорь Луценко, сказав, что ничего о подобном не слышал.

По его мнению, если кто-то хотел подобным образом мотивировать возвращаться из СОЧ, то подобная информация может иметь обратный эффект: люди просто не будут этого делать.

Реакция Генштаба ВСУ

К вечеру 11 декабря появилась реакция на распространяемую информацию Генштаба ВСУ. Командование заявило, что сейчас осуществляются системные шаги по упрощению механизмов перемещения военнослужащих между воинскими частями и отхода от "бумажной армии", а также сообщило, что упрощен механизм назначения военнослужащих, вернувшихся после СОЧ, на должности в новые воинские части.

В ведомстве подчеркнули, что внедренные изменения не изменяют условия возвращения на службу после СОЧ.

"Вместе с тем, следует отметить, что эти изменения делают нецелесообразным совершение СОЧ военнослужащими с надеждой перевестись в избранную воинскую часть. Рекомендательные письма, которые теперь становятся чисто электронными, не должны быть способом перевестись из боевой бригады, выполняющей задачи на активном участке фронта, в воинскую часть с более комфортными условиями службы. Для перевода между частями существуют другие законные нормированные инструменты, а не СОЧ", – говорится в заявлении.

Кроме того, в Генштабе подчеркнули, что военнослужащие, которые после СОЧ вернулись в батальоны резерва, направляются во все боевые бригады, требующие пополнения личным составом, в том числе и в ДШВ и штурмовые части.

В октябре в Третьем корпусе объяснили, что самый легкий способ вернуться после СОЧ — направить рапорт через приложение "Армия+" с намерением вернуться на службу. Далее нужно будет получить письменное согласие от командира и прибыть на ВСП. Решение о восстановлении будет зависеть от командира, но обычно после первого случая СОЧ оно положительное.

Напомним, народный депутат Руслан Горбенко сообщил о примерно 300 тысячах дел по дезертирству и СОЧ в Украине. По его словам, в парламенте обсуждают ужесточение наказания за побег со службы, в частности арест счетов и имущества.

Народный депутат Оксана Савчук уточнила, что только арестом счетов изменения не ограничатся. По ее словам, готовится единый законопроект, который будет касаться уклонистов и тех, кто совершил СОЧ.