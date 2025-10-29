Из СОЧ еще можно вернуться: в Третьем корпусе рассказали, как избежать наказания за побег

Самовольное оставление части — одно из самых серьезных военных правонарушений во время войны, и часто речь идет об эмоциональном решении под давлением критических событий и истощения. За это законом предусмотрено суровое наказание, но в 3-м армейском корпусе Вооруженных сил объяснили, как вместо тюрьмы оказаться снова в армии.

В соответствии с Уголовным кодексом СОЧ охватывает побег из воинской части или места службы, а также своевременную неявку на службу без уважительных причин. Например, после назначения, перевода, командировки, отпуска или лечения. Однако не следует путать это с дезертирством, когда речь идет о побеге с прямым умыслом избежать службы навсегда. Об этом нюансе говорится на сайте Третьего армейского корпуса.

Как наказывают за СОЧ

"Существует миф, будто за самовольное оставление части или места службы предусмотрена только административная или дисциплинарная ответственность. Однако, не соответствует действительности", — предупредили военные.

В условиях военного положения за СОЧ предусмотрена уголовная ответственность. Если боец отсутствовал более 10 дней, его могут приговорить к 5-10 годам лишения свободы. При этом неважно, человек был мобилизован или служил по контракту.

"Закон предусматривает наказание, однако суд учитывает обстоятельства, которые могли побудить военнослужащего к такому поступку, а также его поведение после возвращения", — подчеркнули в корпусе.

Как вернуться из СОЧ

Сейчас действует смягчающая норма, которая позволяет суду освободить от уголовной ответственности военного, который впервые совершил СОЧ и добровольно возвращается на службу. На это также требуется письменное согласие командира. В сентябре Верховная Рада проголосовала в первом чтении за отмену этой нормы, но изменения еще не приняты и не вступили в силу.

Украинцам, которые решили возвращаться из СОЧ, командование советует:

обратиться к юристу или правозащитной организации, которая специализируется на военном праве;

параллельно собрать доказательства причин отсутствия, если отсутствие было связано с ухудшением здоровья, психологическим состоянием, семейными обстоятельствами и т.д. (медицинские справки или больничные листы, билеты, чеки, документы в подтверждение перемещения, показания очевидцев, фото и переписка в доказательство отсутствия злого умысла);

ни в коем случае не избегать общения с командирами и представителями ВСП, игнорирование суд может расценить как продолжение умысла на уклонение от службы;

наоборот проявлять инициативу и готовность вернуться на службу немедленно.

В Третьем корпусе объяснили, что самый легкий способ вернуться — направить рапорт через приложение "Армия+" с намерением вернуться на службу. Далее нужно будет получить письменное согласие от командира и прибыть на ВСП. Решение о восстановлении будет зависеть от командира, но обычно после первого случая СОЧ оно положительное.

Если против военного уже возбудили дела, нужно с помощью адвоката подать к следователю, прокурору, органу досудебного расследования или суду ходатайство о намерении вернуться на службу, добавив письменное согласие командира. Материалы рассмотрит суд, и когда решение об освобождении от уголовной ответственности будет принято, произойдет восстановление на службе.

"При СОЧ менее 3 дней уголовное производство не возбуждается. Военнослужащий может обратиться в ВСП и вернуться в воинскую часть, которую оставил, с восстановлением выплат и обеспечения", — добавила пресс-служба.

Напомним, народный депутат Руслан Горбенко сообщил о примерно 300 тысячах дел по дезертирству и СОЧ в Украине. По его словам, в парламенте обсуждают ужесточение наказания за побег со службы, в частности арест счетов и имущества.

Народный депутат Оксана Савчук уточнила, что только арестом счетов изменения не ограничатся. По ее словам, готовится единый законопроект, который будет касаться уклонистов и тех, кто совершил СОЧ.