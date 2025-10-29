Зі СЗЧ ще можна повернутись: у Третьому корпусі розповіли, як уникнути покарання за втечу

Самовільне залишення частини — одне з найсерйозніших військових правопорушень під час війни, і часто йдеться про емоційне рішення під тиском критичних подій і виснаження. За це законом передбачене суворе покарання, але у 3-му армійському корпусі Збройних сил пояснили, як замість в'язниці опинитись знову у війську.

Відповідно до Кримінального кодексу СЗЧ охоплює втечу з військової частини або місця служби, а також вчасну неявку на службу без поважних причин. Наприклад, після призначення, переведення, відрядження, відпустки або лікування. Однак не слід плутати це з дезертирством, коли йдеться про втечу з прямим умислом уникнути служби назавжди. Про цей нюанс йдеться на сайті Третього армійського корпусу.

Як карають за СЗЧ

"Існує міф, ніби за самовільне залишення частини або місця служби передбачено лише адміністративну чи дисциплінарну відповідальність. Однак, не відповідає дійсності", — попередили військові.

В умовах воєнного стану за СЗЧ передбачена кримінальна відповідальність. Якщо боєць був відсутній понад 10 днів, його можуть засудити до 5-10 років позбавлення волі. При цьому неважливо, людина була мобілізована чи служила за контрактом.

"Закон передбачає покарання, проте суд враховує обставини, які могли спонукати військовослужбовця до такого вчинку, а також його поведінку після повернення", — підкреслили у корпусі.

Як повернутись із СЗЧ

Наразі діє пом'якшувальна норма, яка дозволяє суду звільнити від кримінальної відповідальності військового, який вперше скоїв СЗЧ і добровільно повертається на службу. На це також потрібна письмова згода командира. У вересні Верховна Рада проголосувала у першому читанні за скасування цієї норми, але зміни ще не ухвалені й не набрали чинності.

Українцям, які вирішили повертатись з СЗЧ, командування радить:

звернутись до юриста або правозахисної організації, яка спеціалізується на військовому праві;

паралельно зібрати докази причин відсутності, якщо відсутність була пов'язана з погіршення здоров'я, психологічним станом, сімейними обставинами тощо (медичні довідки або лікарняні листи, квитки, чеки, документи на підтвердження переміщення, свідчення очевидців, фото й листування на доказ відсутності злого наміру);

в жодному разі не уникати спілкування з командирами й представниками ВСП, ігнорування суд може розцінити як продовження умислу на ухилення від служби;

навпаки проявляти ініціативу і готовність повернутись на службу негайно.

У Третьому корпусі пояснили, що найлегший спосіб повернутись — направити рапорт через застосунок "Армія+" з наміром повернутись на службу. Далі потрібно буде отримати письмову згоду від командира й прибути на ВСП. Рішення про відновлення залежатиме від командира, але зазвичай після першого випадку СЗЧ воно позитивне.

Якщо проти військового вже порушили справи, потрібно за допомогою адвоката подати до слідчого, прокурора, органу досудового розслідування або суду клопотання про намір повернутися на службу, додавши письмову згоду командира. Матеріали розгляну суд, і коли рішення про звільнення від кримінальної відповідальності буде ухвалене, відбудеться поновлення на службі.

"При СЗЧ менше 3 днів кримінальне провадження не порушується. Військовослужбовець може звернутися до ВСП та повернутися до військової частини, яку залишив, з відновленням виплат та забезпечення", — додала пресслужба.

Нагадаємо, народний депутат Руслан Горбенко повідомив про приблизно 300 тисяч справ щодо дезертирства і СЗЧ в Україні. З його слів, у парламенті обговорюють посилення покарання за втечу зі служби, зокрема арешт рахунків і майна.

Народна депутатка Оксана Савчук уточнила, що лише арештом рахунків зміни не обмежаться. З її слів, готується єдиний законопроєкт, який стосуватиметься ухилянтів і тих, хто скоїв СЗЧ.