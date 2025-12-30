"Потери есть, а успехов нет": Сырский рассказал, что на самом деле происходит в Покровске (видео)

Российские оккупационные войска пока контролируют лишь половину города Покровск Донецкой области, при этом неся огромные потери личного состава и не имея особых успехов.

Такую алгомарецию, как Покровск, тяжело разрушить, заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский.

"Противник не до конца достиг результата. Он контролирует примерно половину города. Но он не может просто так спокойно заходить в город. Потому что все подступы к нему находятся под нашим контролем, под контролем действия наших дронов. У нас также сосредоточено значительное количество сил и средств, подразделений беспилотных сил и дроновых бригад и полков, которые там ведут оборону", — сказал Сырский.

Он пояснил, что сейчас россияне почти 50% всех ударов КАБами применяют именно на этом направлении, пытаясь уничтожить здания, особенно высотки, где можно размещать и операторов, и использовать для ведения огня, и размещать дальнобойные средства и снайперов.

"Все те призывы, что "все пропало", "надо выходить, спасать", "это глупо"... Вопрос: куда отходить? Выйти в чистое поле, а дальше отступать, искать следующий город, эти населенные пункты, которые будут также ровнять. Такую агломерацию тяжело разрушить", — отметил Сырский.

По его словам, ВС РФ не могут продвигаться такими темпами, какими бы хотели.

"Сейчас фактически все попытки врага наступать — а он ежедневно пытается и в Покровске, и вокруг, и на направлении Гришино, и в районе Мирнограда — успехов не имеют. Потери есть, а успехов нет", — подчеркнул Сырский.

