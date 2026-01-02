"Вступают в контакт": в Нацгвардии рассказали о новой тактике россиян под Покровском

На Покровском направлении бои идут не вдоль четкой линии фронта, а в пределах широкой зоны поражения, где российские штурмовые группы вступают в контакт с пехотой Вооруженных сил Украины.

Эта зона поражения — это полоса шириной от 5 до 20 километров с обеих сторон, заявил заместитель командира 4-го батальона "Сила Свободы" 4-й бригады "Рубеж" НГУ майор Владимир Назаренко, пишет УНИАН.

Вдоль этой сумги передвижение российских штурмовых групп затрудняет активная работа разведывательных и ударных беспилотников, артиллерии и минометов.

"Десятки вражеских штурмовых групп вступают в контакт с нашей пехотой. Именно пехотинцы на своих плечах держат фронт и в большинстве случаев выходят победителями из этих боев, не позволяя противнику продвигаться вперед", — сказал Назаренко.

В то же время начальник штаба дивизиона артиллерийской разведки артиллерийской бригады НГУ Игорь Яременко подчеркнул, что противник применяет новую тактику просачивания в Покровск — по одному. Таким образом оккупанты рассчитывают остаться незамеченными или что на это никто не будет реагировать.

Однако, по словам Яременко, Силы обороны фиксируют такие попытки и уничтожают российские подразделения, которые пытаются проникнуть в Покровск, чтобы уменьшить нагрузку на военных, которые держат оборону непосредственно в городе.

Яременко отметил, что украинские подразделения также работают над расширением и поддержанием логистических маршрутов в направлении Покровска и Мирнограда, чтобы обеспечить пехоту всем необходимым для обороны.

