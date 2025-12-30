Кремль хочет заявить о захвате Покровска на Новый год: в НГУ рассказали о боях в городе

Украинский командир пехотной группы предположил, что Кремль стремится объявить о полном захвате Покровска Донецкой области на Новый год. Однако, по его словам, заявления российской пропаганды нужно "делить на два".

О ситуации в Покровске командир пехотной роты 3-го батальона "Свобода" 4-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины "Рубеж" Владислав Первухин рассказал в эфире "Новости.Live" 30 декабря. По его словам, несмотря на значительные усилия у оккупантов не получается забрать ни Покровск, ни Мирноград, который находится неподалеку.

"Они кладут на это множество усилий, как живую силу, так и КАБы, авиация летит — все. Они, скорее всего, хотят под Новый год заявить о полном захвате Покровска. Может и заявят — неизвестно, как повернется у их пропаганды язык. Но факт остается фактом: Покровск не их, они его захватить не смогли", — отметил командир.

Відео дня

Он добавил, что за последнюю неделю ВС РФ пытались обойти Покровск на Добропольском направлении, и на позиции его батальона пришло около 30 единиц танков, боевых бронированных машин, а также квадроциклы, мотоциклы и пехота.

"И все это было полностью под ноль уничтожено, и потом еще несколько дней наши пилоты БПЛА находили и добивали тех, кто успел разбежаться по посадкам, сараям и зданиям", — рассказал военный.

Покровск на карте DeepState по состоянию на 29 декабря Фото: скриншот

"Оборона устойчива, держим оборону, и все заявления Кремля нужно делить минимум на 2, а то и на большее", — сказал военнослужащий.

Он рассказал, что в Покровске остаются гражданские люди, как в зоне ответственности украинских бойцов, так и в зоне контроля врага.

"Враг вывозит тех, кто решил дождаться Россию. Также с нашей стороны недавно была история, как из Белицкого выходил человек, 15 км шел пешком. Зачем оставаться так долго — это вопрос философский. Наши люди считают, что нужно стоять до конца на своей земле, хотя не всегда это соответствует логике, к сожалению", — сказал Владислав Первухин.

Украинский военнослужащий рассказал о боях в Покровске. На видео с 17:15.

Ситуация в Покровске

В опубликованном 29 декабря интервью главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский говорил, что ВС РФ контролируют примерно половину города Покровск. По его словам, оккупанты пытаются также наступать в направлении Гришино и в районе Мирнограда, однако не имеют успеха.

Также 29 декабря аналитики проекта DeepState сообщали, что ВС РФ заняли половину Мирнограда и новые позиции к востоку от Покровска.