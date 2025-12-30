Как выглядит Покровск сегодня: ВС РФ контролируют примерно половину города (видео)

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что российские оккупанты контролируют примерно 50% Покровска. Попытки противника вести наступательные действия не имеют успеха.

Враг пытается наступать как в самом Покровске, так и вокруг него — на направлении Гришино и в районе Мирнограда. Об этом Сырский сказал в интервью "24 каналу".

"Противник не до конца достиг результата. Он контролирует примерно половину города. Но он не может просто так спокойно заходить в город. Потому что все подступы к нему находятся под нашим контролем, под контролем действия наших дронов. У нас также сосредоточено значительное количество сил и средств, подразделений беспилотных сил и дроновых бригад и полков, которые там ведут оборону", — заявил Сырский.

В то же время главнокомандующий ВСУ заявил, что Покровско-Мирноградская агломерация является сложной для разрушения, поэтому отступать из нее нецелесообразно.

Россияне применяют почти половину своих КАБов именно на этом направлении, пытаясь уничтожить многоэтажки, которые используются для обороны.

При этом россияне разрушили почти весь город Покровск. Военный корреспондент ТСН Юлия Кириенко-Меринова показала, как выглядит сегодня фронтовой Покровск.

По данным DeepState, большая часть города Покровск является оккупированной, как и большая часть Мирнограда. Другие части города находятся в "серой" зоне — ни одна сторона не имеет устойчивого контроля.

Ситуация в Покровске и Мирнограде Фото: DeepState

Генштаб ВСУ сообщил, что на Покровском направлении российская армия провела 43 штурма в течение суток. Бои фиксировали возле Панковки, Красного Лимана, Родинского, Мирнограда, Покровска, Котлиного, Удачного, Новосергиевки и Молодецкого, сообщили в сводке Генштаба ВСУ.

Ранее Фокус рассказывал, что подразделения Вооруженных сил Российской Федерации прогнули позиции Вооруженных сил Украины в районе Гуляйполя и Мирнограда, сообщили аналитики. В то же время в Покровске ситуация не изменилась — украинские бойцы не допускают дальнейшего продвижения противника.

29 декабря стало известно о страшном преступлении россиян — 21 декабря в Покровске оккупанты расстреляли семерых гражданских. После совершенной расправы над мирными российские солдаты Галимзянов и Агафонов сообщили командиру (позывной "Вуду"), что уничтожили группу ДРГ ВСУ, а сам дом подожгли.