Притворился мертвым, чтобы спастись: житель Покровска рассказал о расстреле мирных бойцами ВС РФ

Семерых мирных жителей расстреляли 21 декабря в Покровске Донецкой области двое российских военнослужащих.

29-летний Рифат Галимзянов и 38-летний Алексей Агафонов ворвались в подвал дома, в котором укрывались гражданские лица, и это стало началом кровавой расправы, передает проект "Хочу жить".

К российским военным вышли Александр Завадский и его сын Ярослав, у которых незваные гости потребовали алкоголь. Когда те ответили, что в подвале спиртного нет, оккупанты их расстреляли. Пройдя дальше в подвал, россияне убили находившуюся там семью: Дмитрия Гулько и его жену Оксану, а также их сына Дмитрия. Жертвой стала и мать Оксаны, Надежда.

Еще один погибший – мужчина по имени Александр.

В подвале находился еще один человек, Петр Меронцев, который был ранен и притворился мертвым. После того, как военные ушли, он выбрался из подвала и сбежал.

После совершенной расправы над мирными Галимзянов и Агафонов сообщили командиру (позывной "Вуду"), что уничтожили группу ДРГ ВСУ, а сам дом подожгли.

Два дня спустя выживший свидетель расстрела рассказал о случившемся, после чего обоих солдат задержали и этапировали в Селидово. По мнению авторов поста, судя по тому, что ситуация не получила огласки, убийство будут пытаться замять.

Кроме массового расстрела людей в подвале, в Покровске также было зафиксировано изнасилование местной жительницы. Ее мужа россияне пытали, после чего убили. Обо все она рассказала дознавателю военной полиции РФ.

Авторы публикации напоминают, что военные преступления не имеют срока давности, и даже после окончания войны мотивация найти и наказать виновных в таких преступлениях никуда не денется.

В ноябре сообщалось, что ВС РФ взяли в плен жителей Покровска, заявив, что это – бойцы ВСУ.

Напомним, в Покровске зэк и двое его сослуживцев из армии РФ взяли в заложники 18 местных жителей, среди которых двое детей, и удерживают их в подвале.