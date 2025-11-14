Российский зэк и его сослуживцы из ВС РФ взяли в заложники 18 жителей Покровска, – соцсети

18 местных жителей прятались в подвале многоэтажки на улице Степана Бовкуна в Покровске. Трое российских военных из подразделения "Тайфун", по данным пабликов, не только взяли в плен гражданских, но и угрожают их "обнулить". Среди заложников — двое детей.

Самой младшей девочке – всего семь лет, следует из списка, обнародованного Telegram-каналом "Типичный Покровск". Еще одному ребенку 12 лет. Также среди них – пять людей с инвалидностью. Остальные – мужчины и женщины в возрасте от 30 до 80 лет.

Согласно опубликованной информации, после беспорядочной стрельбы был отстрелен палец отцу детей.

Список людей, которых удерживают в заложниках российские военные

Всех людей оккупанты собрали в одном месте, не проверяя документы, а также забрали антенну Starlink, которую использовали для подключения к интернету, чтобы дети могли дистанционно учиться.

Когда их попросили вернуть антенну, военные разозлились, подогретые алкоголем, найденным в подвале, избили двух мужчин, отца и сына. Этого им показалось мало, и они поставили их на колени и привязывали между их головами гранату, а также пообещали "обнулить". Отец и сын сбежали, когда оккупанты начали набивать рожки патронами.

Відео дня

После побега мужчин россияне сказали, что если те не вернутся, то "обнулят" всех мужчин и пообещали "проблемы некоторого характера" женщинам. Также они устроили беспорядочную стрельбу над головами людей, сопровождая все это криками.

На данным момент люди остаются в заложниках у пьяных и агрессивных оккупантов, которые их пытают и издеваются над ними.

"Когда трезвые, то выгоняют людей из подвала под дроны, чтобы те эвакуировались, хотя подвал приспособлен для длительного проживания. Есть позывные: Командир — "Ратник" (сидел 11 лет, подписал контракт, чтобы не сидеть еще 4 года), "Топаз" и "Серж"", – говорится в публикации.

Также авторы канала недоумевают, что до сих пор там делают дети. В комментариях один из пользователей написал, что девочек уже эвакуировали, но "результат вот".

Соседнему дому №17, где находятся 17 гражданских (включая 4 человека, которые не могут ходить), по рации пригрозили "зачисткой" и приказали "готовиться к выходу".

В Instagram на странице pokrovsk.ads говорится, что российская сторона, которой передали информацию, заявила, что уже "сообщила командованию и пытается добиться реакции".

В городской военной администрации эту информацию никак не комментируют, как и не написал пока что ничего Вадим Филашкин, глава Донецкой ОВА.

Полиция Донецкой области также ничего не говорит по этому поводу.

Отметим, что в конце октября и.о. начальника службы по делам детей Донецкой ОВА Юлия Рыжакова сообщала, что в Покровске остаются четыре ребенка.

Напомним, в Sky News объяснили, что дает ВС РФ преимущество под Покровском.

Также сообщалось, что Зеленский ответил относительно вывода ВСУ из Покровска.