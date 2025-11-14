Російський зек і його товариші по службі зі ЗС РФ взяли в заручники 18 жителів Покровська, — соцмережі

18 місцевих жителів ховалися в підвалі багатоповерхівки на вулиці Степана Бовкуна в Покровську. Троє російських військових із підрозділу "Тайфун", за даними пабліків, не тільки взяли в полон цивільних, а й погрожують їх "обнулити". Серед заручників — двоє дітей.

Наймолодшій дівчинці — лише сім років, випливає зі списку, оприлюдненого Telegram-каналом "Типичный Покровск". Ще одній дитині 12 років. Також серед них — п'ять людей з інвалідністю. Решта — чоловіки і жінки віком від 30 до 80 років.

Згідно з опублікованою інформацією, після безладної стрілянини було відстрелено палець батькові дітей.

Список людей, яких утримують у заручниках російські військові

Усіх людей окупанти зібрали в одному місці, не перевіряючи документи, а також забрали антену Starlink, яку використовували для підключення до інтернету, щоб діти могли дистанційно навчатися.

Коли їх попросили повернути антену, військові розлютилися, підігріті алкоголем, знайденим у підвалі, побили двох чоловіків, батька і сина. Цього їм здалося замало, і вони поставили їх на коліна та прив'язували між їхніми головами гранату, а також пообіцяли "обнулити". Батько і син втекли, коли окупанти почали набивати ріжки патронами.

Після втечі чоловіків росіяни сказали, що якщо ті не повернуться, то "обнулять" усіх чоловіків і пообіцяли "проблеми деякого характеру" жінкам. Також вони влаштували безладну стрілянину над головами людей, супроводжуючи все це криками.

Наразі люди залишаються в заручниках у п'яних і агресивних окупантів, які їх катують і знущаються над ними.

"Коли тверезі, то виганяють людей із підвалу під дрони, щоб ті евакуювалися, хоча підвал пристосований для тривалого проживання. Є позивні: Командир — "Ратник" (сидів 11 років, підписав контракт, щоб не сидіти ще 4 роки), "Топаз" і "Серж", — ідеться в публікації.

Також автори каналу дивуються, що досі там роблять діти. У коментарях один із користувачів написав, що дівчаток уже евакуювали, але "результат ось".

Сусідньому будинку №17, де перебувають 17 цивільних (включно з 4 особами, які не можуть ходити), по рації пригрозили "зачисткою" і наказали "готуватися до виходу".

В Instagram на сторінці pokrovsk.ads ідеться про те, що російська сторона, якій передали інформацію, заявила, що вже "повідомила командуванню і намагається домогтися реакції".

У міській військовій адміністрації цю інформацію ніяк не коментують, як і не написав поки що нічого Вадим Філашкін, голова Донецької ОВА.

Поліція Донецької області також нічого не говорить щодо цього.

Зазначимо, що наприкінці жовтня в.о. начальника служби у справах дітей Донецької ОВА Юлія Рижакова повідомляла, що в Покровську залишаються чотири дитини.

