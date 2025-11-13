"Никто не заставляет их погибать ради руин": Зеленский ответил относительно вывода ВСУ из Покровска

Президент Владимир Зеленский признал, что ситуация в Покровске — "очень сложная", и лидеру РФ Владимиру Путину захват города нужен как аргумент, что Украина должна вывести войска с Донбасса. Однако, по его словам, жизнь бойцов в приоритете.

Украина сталкивается с "очень сложной" ситуацией в городе Покровск в Донецкой области. Однако любое решение о выводе войск — это дело военных командиров, которые там воюют. Такое заявление Зеленский сделал в интервью Bloomberg, опубликованном 13 ноября.

"Никто не заставляет их погибать ради руин. Я буду поддерживать наших солдат, особенно командиров, которые там находятся, в том, как они могут контролировать ситуацию. Иначе это будет слишком дорого для нас — самое важное для нас это наши солдаты", — заверил он.

Президент объяснил, что Кремль стремится оккупировать Покровск, чтобы убедить лидера США Дональда Трампа, что Украина должна вывести войска со всего Донбасса для завершения войны.

Відео дня

"Мы не можем оставить восточную Украину. Никто этого не поймет, люди этого не поймут. И главное, что никто не гарантирует вам, что если они захватят тот или иной город, то не будут двигаться дальше. Нет сдерживающего фактора", — подчеркнул Зеленский.

По его словам, ВС РФ на самом деле "не имеют такой большой силы" и нацелились на украинскую энергетику, чтобы заставить Киев подчиниться до весны.

"Они знают, что как только исчезнет энергетический фактор, у них не останется других сильных факторов", — заверил президент.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 13 ноября заявил, что Покровское направление остается главным в контексте наступления российских войск. Он подтвердил, что оккупанты пытаются воспользоваться непогодой, но заверил, что об оперативном окружении речь не идет.

Британский генерал Ричард Ширрефф объяснил, что России нужен Покровск, чтобы продемонстрировать "победу" на фронте президенту США Дональду Трампу. Однако, по его оценке, даже в случае потери Покровска к поражению Украины или сверхбыстрому наступлению ВС РФ это не ведет.