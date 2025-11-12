Хочет показать Трампу "победу": генерал объяснил, зачем Путину Покровск

По мнению британского генерала в отставке Ричарда Ширреффа, захват Покровска Донецкой области не окажет значительного влияния на оборону Украины. Впрочем Кремль сможет показать Белому дому, что якобы "побеждает" в Украине.

О значении битвы за Покровск британский генерал в отставке, бывший заместитель Верховного главнокомандующего Объединенных вооруженных сил Североатлантического альянса (НАТО) в Европе Ричард Ширрефф рассказал в интервью "Телеграфу". Он отметил устойчивость Сил обороны перед российскими штурмами города и отметил, что наступление РФ на этом направлении продолжается уже 18 месяцев и, вероятно, стоило потери более 100 тысяч оккупантов.

По словам генерала, Россия в случае захвата Покровска получит руины города, но это существенно не повлияет на способность Украины обороняться. В то же время это может поднять дух президента РФ Владимира Путина. Российский лидер сможет заявить о "победе" и убеждать президента США Дональда Трампа в том, что россияне "выигрывают в Украине".

Відео дня

"Конечно, это подпитывает нарратив, который может усилить попытки Трампа навязать Украине абсолютно неприемлемое прекращение огня, подобно тем вариантам, которые мы уже видели", — отметил Ширрефф.

Он добавил, что ситуация для Сил обороны остается действительно сложной, и Украине необходимо с помощью европейских союзников обеспечить ресурсы и человеческий потенциал для ведения боевых действий.

По мнению генерала, в случае, если россияне будут иметь успех в Покровске, они продолжат свое наступление дальше, хотя с нынешними темпами продвижение будет медленным.

"Если Украина сможет найти еще немного резервов, она, возможно, способна будет достичь большего успеха", — сказал Ричард Ширрефф.

Покровск на карте DeepState от 11 ноября Фото: скриншот

Битва за Покровск: что известно

Начальник отдела коммуникации 155-й ОМБр ВСУ Артем Прибыльнов 12 ноября рассказал о боях в Покровске. По его словам, за предыдущую неделю бойцы бригады ликвидировали 236 оккупантов и ранили еще около 135. Он отметил, что украинские военные имеют возможность отойти из города, но пока это делать нецелесообразно.

11 ноября боец с позывным "Мучной" опроверг прорыв РФ в Покровске на мотобайках, информация о котором распространились в сети. По его словам, бои в городе продолжаются, и украинские военные контролируют ситуацию. В то же время он отметил, что городу "осталось мало времени".

Издание Foreign Affairs 11 ноября писало, что в случае полного захвата Донбасса РФ начнет наступление на Харьков.