Уничтожили батальон россиян за неделю: в 155-й ОМБр рассказали о боях в Покровске

Российские оккупанты на прошлой неделе провели на 20% больше штурмовых действий на Покровском направлении, чем за неделю до этого, из-за чего ситуация на этом отрезке фронта остается сложной.

Противник не отказывается от своих намерений, поскольку Покровск — очень важный логистический центр и господствующая высота, пояснил в интервью "Украинскому Радио" начальник отдела коммуникации 155-й ОМБр ВСУ Артем Прибыльнов.

"Штурмовые действия сейчас враг ведет так же живой силой, дерзко, пренебрегая личным составом, посылая их иногда на верную смерть только для того, чтобы обнаружить наши огневые точки и чтобы потом туда прилетели их операторы БПЛА с дронами. Таким образом враг действует, в принципе, давно, в его тактике ничего не изменилось. Также применяет артиллерию, минометную артиллерию и, к сожалению, использует свое преимущество в воздухе и сбрасывает достаточно большое количество КАБов", — сказал Прибыльнов

Відео дня

Он уточнил, что за прошедшую неделю в зоне ответственности 7-го корпуса ДШВ было ликвидировано 236 россиян, а еще 135-136 оккупантов получили ранения.

"Это достаточно большие силы, это почти батальон, который был обезврежен только за прошедшую неделю", — отметил военный.

Прибыльнов подчеркнул, что в случае ухудшения ситуации украинским защитникам есть куда отойти из Покровска, хотя, по его словам, сейчас это делать нецелесообразно.

"Мы видим, что у врага пока что нет успеха, а мы со своей стороны все же пытаемся стабилизировать ситуацию в Покровске. Враг потерял более 30 тысяч военнослужащих для того, чтобы просто зайти в Покровск. А мы знаем, что городские бои и "урбан" — это вообще самая сложная часть войны. То есть, участие в городских боях — это еще очень большие потери для врага", — подчеркнул Прибыльнов.

Напомним, 11 ноября в сети появилось видео, как ВС РФ используют туман для продвижения в Покровск.

10 ноября Александр Сырский заявил, что ВС РФ пытаются хитростью взять Покровск в кольцо.