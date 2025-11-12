Знищили батальйон росіян за тиждень: в 155-й ОМБр розповіли про бої в Покровську

Російські окупанти минулого тижня провели на 20% більше штурмових дій на Покровському напрямку, ніж за тиждень перед цим, через що ситуація на цьому відтинку фронту залишається складною.

Противник не відмовляється від своїх намірів, оскільки Покровськ — дуже важливий логістичний центр і панівна висота, пояснив в інтерв'ю "Українському Радіо" начальник відділу комунікації 155-ї ОМБр ЗСУ Артем Прібильнов.

"Штурмові дії зараз ворог веде так само живою силою, зухвало, нехтуючи особовим складом, посилаючи їх інколи на вірну смерть тільки для того, щоб виявити наші вогневі точки і щоб потім туди прилетіли їхні оператори БПЛА з дронами. Таким чином ворог діє, в принципі, давно, в його тактиці нічого не змінилося. Також застосовує артилерію, мінометну артилерію і, на жаль, використовує свою перевагу в повітрі і скидає досить велику кількість КАБів", — сказав Прібильнов

Відео дня

Він уточнив, що за минулий тиждень у зоні відповідальності 7-го корпусу ДШВ було ліквідовано 236 росіян, а ще 135-136 окупантів отримали поранення.

"Це досить великі сили, це майже батальйон, який був знешкоджений тільки за минулий тиждень", — зазначив військовий.

Прібильнов підкреслив, що в разі погіршення ситуації українським захисникам є куди відійти з Покровська, хоча, за його словами, наразі це робити недоцільно.

"Ми бачимо, що у ворога поки що немає успіху, а ми зі свого боку все ж намагаємося стабілізувати ситуацію в Покровську. Ворог втратив понад 30 тисяч військовослужбовців для того, щоб просто зайти в Покровськ. А ми знаємо, що міські бої та "урбан" — це взагалі найскладніша частина війни. Тобто, участь у міських боях — це ще дуже великі втрати для ворога", — наголосив Прібильнов.

Нагадаємо, 11 листопада у мережі з'явилось відео, як ЗС РФ використовують туман для просування в Покровськ.

10 листопада Олександр Сирський заявив, що ЗС РФ намагаються хитрощами взяти Покровськ у кільце.