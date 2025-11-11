На легкових авто та мотоциклах: у мережі показали кадри, як росіяни заїжджали у Покровськ (відео)

Увечері 10 листопада у мережі показали кадри, як російські військові заходять у Покровськ на легкій автомобільній техніці, багі та мотоциклах. Стверджується, що ворог заходить у місто з напрямку окупованого Донецька.

Росіяни скористалися несприятливими погодними умовами — густим туманом — й цілими групами заїхали на територію Покровська. Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

"Ворог користується туманом і лізе у місто пачками — на мотоциклах, корчах і всякому металевому мотлосі", — розповідають у пабліках.

У мережі також показали кадри, як відбулося входження російських військових у місто. Точна дата запису відеороликів невідома.

Як стверджують у місцевих каналах, ворог намагається рухатися у напрямку М-30. Військові наразі офіційно не підтверджували ці дані.

Росіяни у Покровську рухалися у напрямку М-30

Захоплення Покровська: що відомо про ситуацію у місті

Ситуація у Покровську залишається складною. 10 листопада в 7-му корпусі швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ розповіли, що російські військові намагаються закріпитися у багатоповерхових будинках у місті, які ворог хоче використовувати в ролі панівних висот.

Відео дня

Сили оборони продовжують ліквідувати війська противника у північній частині Покровська. Водночас найскладніші бої наразі відбуваються на території промислової зони.

ЗС РФ також намагаються сконцентрувати зусилля в інших районах міста та на західних околицях з метою подальшого просування на північний захід від Покровська, у бік від населеного пункту Гришине. Разом з тим ворог нарощує кількість штурмових дій у Покровську, стверджують військові.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 10 листопада у коментарі The New York Post розповів, що росіяни намагаються хитрощами взяти Покровськ у кільце, виконуючи швидкі маневри. Росіяни концентрують великі сили, аби оточити місто, зазначив Сирський.

Нагадаємо, керівник міської військової адміністрації Юрій Третяк 10 листопада у коментарі "Суспільному" розповів про загрозу прориву у Мирноград з Покровська.

Також американський Інститут вивчення війни інформував, що росіяни намагаються мінометами та безпілотниками обрізати логістику під Покровськом.