Ворог хоче закріпитися в багатоповерхівках: у ДШВ розповіли про плани росіян в Покровську

Українські військові продовжують виконувати завдання із зачистки Покровська від російських окупантів. Найбільш інтенсивні бої тривають на території промзони. Росіяни прагнуть зайняти багатоповерхівки в місті, щоб використовувати їх в якості панівних висот.

Найбільш активні бої тривають на півночі міста. При цьому, шляхи просочування противника до цього району перебувають під контролем Сил оборони України. Про це повідомили в 7-му корпусі швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Там зазначили, що за минулий тиждень росіяни збільшили кількість атак на позиції підрозділів корпусу на 20%.

Важливо

Відбиватися чи відійти, поки ще можна: 5 нюансів плану Сирського щодо оборони Покровська та Мирнограда

Десантники назвали втрати ворога за минулий тиждень.Так, українські військові ліквідували 236 росіян, ще 136 – поранені. Крім того, було уражено 1 танк, 3 бойові броньовані машини, а також 23 одиниці авто- та мототехніки.

Плани окупантів в Покровську

При цьому окупанти намагаються сконцентруватися на просуванні в інших районах міста, а також на західних околицях Покровська, аби надалі атакувати в бік населеного пункту Гришине на північний захід від Покровська.

Відео дня

У ДШВ наголосили, що наразі логістика в Гришиному дозволяє виконувати визначені завдання, а для стримання ворога там була облаштована кількасмугова система оборони.

Ситуація в Мирнограді

У той же час надалі триває оборонна операція Мирнограду – туди підрозділи РФ тиснуть з південного сходу. Наразі Сили оборони України знищують ворога на підступах до міста, не дозволяючи йому просочитися туди, йдеться в повідомленні.

Крім того, у 7-му корпусі підкреслили, що логістика підрозділів, які обороняють Мирноград, забезпечується, а поповнення запасів харчових продуктів та боєкомплекту проводиться вчасно.

Нагадаємо, у Мирноградській МВА попередили, що останнім часом ворог лізе до міста з сусіднього Покровська, де точаться бої у міській забудові. Крім того він повідомив, що гуманітарну допомогу доставити дорогами, які є, не можна.

Фокус повідомляв, що ISW у своєму новому звіті повідомили, що росіяни з 9 листопада не просунулись на нові позиції у Покровську, але заводять нові підрозділи, завдання яких — перерізати українську логістику на Мирноград