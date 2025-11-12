Хоче показати Трампу "перемогу": генерал пояснив, навіщо Путіну Покровськ

На думку британського генерала у відставці Річарда Ширреффа, захоплення Покровська Донецької області не матиме значного впливу на оборону України. Втім Кремль зможе показати Білому дому, що нібито "перемагає" в Україні.

Про значення битви за Покровськ британський генерал у відставці, колишній заступник Верховного головнокомандувача Об'єднаних збройних сил Північноатлантичного альянсу (НАТО) в Європі Річард Ширрефф розповів в інтерв'ю "Телеграфу". Він відзначив стійкість Сил оборони перед російськими штурмами міста та зауважив, що наступ РФ на цьому напрямку триває вже 18 місяців і, ймовірно, коштував втрати понад 100 тисяч окупантів.

За словами генерала, Росія в разі захоплення Покровська отримає руїни міста, та це суттєво не вплине на здатність України оборонятися. Водночас це може підняти дух президента РФ Володимира Путіна. Російський лідер зможе заявити про "перемогу" та переконувати президента США Дональда Трампа в тому, що росіяни "виграють в Україні".

"Звісно, це підживить наратив, який може посилити спроби Трампа нав’язати Україні абсолютно неприйнятне припинення вогню, подібно до тих варіантів, які ми вже бачили", — зазначив Ширрефф.

Він додав, що ситуація для Сил оборони лишається дійсно складною, і Україні необхідно з допомогою європейських союзників забезпечити ресурси та людський потенціал для ведення бойових дій.

На думку генерала, в разі, якщо росіяни матимуть успіх у Покровську, вони продовжать свій наступ далі, хоча з нинішніми темпами просування буде повільним.

"Якщо Україна зможе знайти ще трохи резервів, вона, можливо, здатна буде досягти більшого успіху", — сказав Річард Ширрефф.

Покровськ на мапі DeepState від 11 листопада Фото: скриншот

Битва за Покровськ: що відомо

Начальник відділу комунікації 155-ї ОМБр ЗСУ Артем Прібильнов 12 листопада розповів про бої в Покровську. За його словами, за попередній тиждень бійці бригади ліквідували 236 окупантів і поранили ще близько 135. Він зазначив, що українські військові мають можливість відійти з міста, та наразі це робити недоцільно.

11 листопада боєць з позивним "Мучной" спростував прорив РФ у Покровську на мотобайках, інформація про який поширилися в мережі. За його словами, бої в місті тривають, та українські військові контролюють ситуацію. Водночас він зазначив, що місту "залишилося мало часу".

Видання Foreign Affairs 11 листопада писало, що в разі повного захоплення Донбасу РФ почне наступ на Харків.