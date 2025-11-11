"Наробили шуму в мережі": військовий "Мучной" спростував прорив РФ у Покровську (відео)

У Покровську тривають бої між українськими військовими та російськими підрозділами. Недавні відео з мотобайкерами, що пересувалися під густим туманом, не свідчать про прорив ворога, а лише демонструють накопичення його сил.

Як йдеться у публікації в телеграм-каналі десантника із позивним "Мучной", кадри, де противник намагався маневрувати на мотобайках по місту, спричинили значний резонанс у мережі. Дехто сприйняв це як прорив, проте насправді це була демонстрація присутності та підтягання свіжих сил, яку значно полегшили погодні умови.

"Коротка вистава під туманом для них закінчилася, як і для багатьох, хто спробував під’їхати надто близько", — зауважив військовий.

Наші військові, за повідомленням джерела, не піддалися на провокації та контролюють ситуацію. Візуальне спостереження показує, що ті самі "мотобайкери", які здавалися зухвалими на відео, зараз опинилися серед уламків власної техніки після точних ударів українських сил.

Відео дня

Публікація "Мучного" у Telegram Фото: Скриншот

"Бої за місто ще тривають, не буду когось дискредитувати або звинувачувати — бо все це марно, але місту залишилося мало часу, далі від ворога будуть проводитися: стабілізаційні заходи, полон, вивішування своїх ганчір і все в дусі "русского мира"", — йдеться в дописі.

Прорив ЗС РФ у Покровську — що про це відомо

Нагадаємо, що увечері 10 листопада у мережі показали кадри, як російські військові заходять у Покровськ на легкій техніці, багі та мотоциклах, використовуючи густий туман.

Згодом, як повідомили бійці 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ ЗСУ, у межах Покровська перебуває понад 300 російських військовослужбовців, які намагаються вийти до північних кордонів міста. Сили оборони продовжують виявляти та уражати ворожі групи, залучаючи штурмові та десантно-штурмові підрозділи, безпілотні системи, ССО, СБУ, Нацгвардію та Національну поліцію; з початку листопада, за повідомленнями, знищено 162 російських військових, ще 39 дістали поранення.

За інформацією воєнного експерта Івана Ступака, оборона Покровська продовжує просідати, а в районі Проміня відбувається просування підрозділів ЗС РФ невеликими групами, які організовують засідки на українські позиції. Лише частина ворожих сил доходить до міської забудови, але навіть невеликі групи можуть проводити локальні атаки. Частково зберігається логістика в Мирнограді, а чисельність російських підрозділів навколо міста постійно зростає.

Окрім цього, 11 листопада Фокус писав, що поблизу Гуляйполя українські Сили оборони вимушено відходять під посиленим тиском ворога.