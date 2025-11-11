ЗС РФ використовують туман для просування в Покровськ: Сили оборони ведуть зачистку (відео)

Російські підрозділи останніми днями активізували спроби проникнення в Покровськ, використовуючи легку техніку і щільний туман, який зменшує ефективність повітряної розвідки на відкритій місцевості.

Як повідомили бійці 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ ЗСУ, у межах міста перебуває понад 300 російських військовослужбовців. Їхнє завдання залишається незмінним — вийти до північних кордонів Покровська і створити умови для можливого оточення міської агломерації.

Російські окупанти проникають у Покровськ

Своєю чергою Сили оборони продовжують виявляти й уражати групи противника в міській забудові, незважаючи на низьку видимість. Повідомляється, що з початку листопада знищено 162 російських військовослужбовців, ще 39 дістали поранення.

Для проведення зачистки залучаються підрозділи безпілотних систем, штурмові та десантно-штурмові групи, сили ССО, СБУ, Нацгвардії, Національної поліції та інші елементи системи оборони.

Відео дня

Бої в Покровську — ситуація станом на 11 листопада

Зі свого боку Сили спеціальних операцій повідомляють, що Покровськ залишається однією з найбільш інтенсивних ділянок фронту. За їхніми відомостями, російські війська ведуть обстріли з широкого спектра озброєння, включно зі стрілецькою зброєю, артилерією і дронами — у місті фіксують постійні вибухи й атаки БПЛА.

Зазначається, що свої завдання ССО виконують у повному обсязі. Мета — послабити російські підрозділи та завдати їм максимальних втрат.

Водночас опубліковане блогером Денисом Казанським відео демонструє колону російської армії, що заходить у місто практично безперешкодно. На кадрах видно, що щільний туман ускладнює роботу українських операторів дронів і обмежує можливості ураження техніки противника до виходу на позиції.

Нагадаємо, західні оглядачі повідомили, що Збройні сили України змушені відступати з Покровська, оскільки війська РФ провели комплексну наступальну операцію, а в українських захисників не вистачило ресурсів для опору.

Полковник збройних сил Австрії Маркус Райснер з приводу ситуації в Покровську зазначив, що місто майже повністю контролюється росіянами, а захисники закріпилися в районі забудови "Цитадель". Таким чином ЗС РФ використовують населений пункт для зимівлі, а далі загрожуватимуть ще двом містам на протилежних відрізках фронту.