ВС РФ используют туман для продвижения в Покровск: Силы обороны ведут зачистку (видео)

Российские подразделения в последние дни активизировали попытки проникновения в Покровск, используя легкую технику и плотный туман, который уменьшает эффективность воздушной разведки на открытой местности.

Как сообщили бойцы 7-го корпуса быстрого реагирования десантно-штурмовых войск ВСУ, в городской черте находится более 300 российских военнослужащих. Их задача остается прежней — выйти к северным границам Покровска и создать условия для возможного окружения городской агломерации.

Российские оккупанты проникают в Покровск

В свою очередь Силы обороны продолжают выявлять и поражать группы противника в городской застройке, несмотря на низкую видимость. Сообщается, что с начала ноября уничтожено 162 российских военнослужащих, еще 39 получили ранения.

Для проведения зачистки привлекаются подразделения беспилотных систем, штурмовые и десантно-штурмовые группы, силы ССО, СБУ, Нацгвардии, Национальной полиции и другие элементы системы обороны.

Відео дня

Бои в Покровске — ситуация по состоянию на 11 ноября

Со своей стороны Силы специальных операций сообщают, что Покровск остается одним из наиболее интенсивных участков фронта. По их сведениям, российские войска ведут обстрелы из широкого спектра вооружения, включая стрелковое оружие, артиллерию и дроны — в городе фиксируются постоянные взрывы и атаки БПЛА.

Отмечается, что свои задачи ССО выполняют в полном объеме. Цель — ослабить российские подразделения и нанести им максимальные потери.

В то же время опубликованное блогером Денисом Казанским видео демонстрирует колонну российской армии, заходящую в город практически беспрепятственно. На кадрах видно, что плотный туман затрудняет работу украинских операторов дронов и ограничивает возможности поражения техники противника до выхода на позиции.

Напомним, западные обозреватели сообщили, что Вооруженные силы Украины вынуждены отступать из Покровска, поскольку войска РФ провели комплексную наступательную операцию, а у украинских защитников не хватило ресурсов для сопротивления.

Полковник вооруженных сил Австрии Маркус Райснер по поводу ситуации в Покровске отметил, что город почти полностью контролируется россиянами, а защитники закрепились в районе застройки "Цитадель". Таким образом ВС РФ используют населенный пункт для зимовки, а дальше будут угрожать еще двум городам на противоположных отрезках фронта.