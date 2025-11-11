Как происходит потеря Покровска и почему произошел слом в августе 2025 года, — СМИ

Вооруженные силы Украины вынуждены отступать из Покровска, поскольку Вооруженные силы Российской Федерации провели комплексную наступательную операцию, а у Сил обороны не хватило ресурсов для сопротивления. Сильные подразделения ВСУ отвели на новый "горячий" участок, а те, что остались, не справились с диверсантами и с элитным отрядом "Рубеж".

Продвижение ВС РФ в Покровске грозит оккупацией новых украинских территорий, поскольку россияне получают плацдарм для дальнейших атак, говорится в статье медиа The Financial Times. Причина проблем на указанном отрезке — нехватка людей в ВСУ: бойцов мало, чтобы качественно защитить 1000 км фронта. Вследствие дефицита личного состава на Покровском направлении в нужный момент не было профессиональных подразделений для борьбы с диверсантами, поскольку их отправить исправлять ситуацию в других точках. Если бы не это, то оборона города, которая началась 14 месяцев назад в 2024 году, до сих пор держалась бы.

Відео дня

FT собрало мнения украинских военных, экспертов и аналитиков о событиях в Покровске и в целом на фронте в Украине, и описала процесс потери города: как ВС РФ делали различные попытки, пока не нашли победную тактику. В статье описывается, как россияне начали атаковать на другом участке фронта, а затем воспользовались отсутствием лучших подразделений для прорыва в Покровске.

Битва за Покровск началась в июле 2024 года, но ВС РФ не имели успехов почти год, отметило медиа. В июле 2025 года ВС РФ начали проводить механизированные штурмы, но их успешно отбили. В августе 2025 года сильные подразделения ВСУ забрали на другое направление: на 20 км на север, чтобы "остановить неожиданное 15-километровое наступление российских войск на Донбассе". В то же время РФ развернули элитное подразделение дронов "Рубеж", которые перерезали логистику. И даже появление спецназовцев ГУР и СБУ не слишком помогло ситуации, отметили аналитики FT.

"Украинский офицер, дислоцированный вблизи Покровска, сообщил Financial Times, что эти подразделения, вероятно, были развернуты слишком поздно, чтобы существенно изменить ситуацию", — написало медиа.

Бои в Покровске — ситуация на фронте по состоянию на 11 ноября, данные FT Фото: Financial Times

Участок фронта, на который перетянули сильные бригады ВСУ, — это так называемый Добропольский прорыв, который FT обозначило на карте боевых действий. Медиа объяснило, что РФ использовали свое количественное преимущество. Между тем Украина не смогла привлечь достаточное количество бойцов: ни путем мобилизации, ни путем заключения выплат добровольцам, ни путем рекрутинга. Вместе с тем есть проблема с дезертирами: в октябре насчитали 20 тыс. открытых дел. Кроме того, есть мужчины, которые убегают раньше, чем добираются до подразделений. Вследствие этого не нашлось бойцов на контринфильтрационные мероприятия в Покровске, поскольку определенные подразделения перебросили на Доброполье. Между тем есть точки на фронте, которые обороняют только дроны, говорится в статье FT.

Бои в Покровске — детали

Фокус писал о ситуации в Покровске, которая сложилась в октябре-ноябре 2025 года. Одна из военных корреспонденток объяснила, что, по ее мнению, проблемы на этом направлении связаны, среди прочего, с действиями командиров, которые скрывали правду от высших командиров. Между тем немецкое медиа ZDF рассказало о проникновении российских диверсантов в Покровск, которые заходили через южные окраины, прятались в домах и выдавали себя за гражданских. После этого они начали устраивали нападения и засады и заставили операторов дронов ВСУ отойти в тыл, из-за чего уменьшились возможности прикрытия передних позиций.

Напоминаем, австрийский полковник рассказал, в каком районе Покровска находятся ВСУ и какие следующие города Украины под угрозой.