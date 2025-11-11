Як відбувається втрата Покровська та чому стався злам у серпні 2025 року, — ЗМІ

Збройні сили України змушені відступати з Покровська, оскільки Збройні сили Російської Федерації провели комплексну наступальну операцію, а у Сил оборони не вистачило ресурсів для опору. Сильні підрозділи ЗСУ відвели на нову "гарячу" ділянку, а ті, що залишились, не впорались з диверсантами та з елітним загоном дронарів "Рубіж".

Просування ЗС РФ у Покровську загрожує окупацією нових українських територій, оскільки росіяни отримують плацдарм для подальших атак, ідеться у статті медіа The Financial Times. Причина проблем на вказаному відтинку — нестача людей в ЗСУ: бійців замало, щоб якісно захистити 1000 км фронту. Внаслідок дефіциту особового складу на Покровському напрямку у потрібний момент не було фахових підрозділів для боротьби з диверсантами, оскільки їх відправити виправляти ситуацію в інших точках. Якби не це, то оборона міста, яка почалась 14 місяців тому у 2024 році, досі трималася б.

FT зібрало думки українських військових, експертів та аналітиків щодо подій у Покровська та в цілому на фронті в Україні, й описала процес втрати міста: як ЗС РФ робили різні спроби, аж доки не відшукали переможну тактику. У статті описується, як росіяни почали атакувати на іншому відтинку фронту, а потім скористались відсутністю кращих підрозділів для прориву у Покровську.

Битва за Покровськ почалась у липні 2024 року, але ЗС РФ не мали успіхів майже рік, зауважило медіа. У липні 2025 року ЗС РФ почали проводити механізовані штурми, але їх успішно відбили. У серпні 2025 року сильні підрозділи ЗСУ забрали на інший напрямок: на 20 км на північ, щоб "зупинити несподіваний 15-кілометровий наступ російських військ на Донбасі". Водночас РФ розгорнули елітний підрозділ дронів "Рубіж", які перерізали логістику. І навіть поява спецпризначенців ГУР та СБУ не надто допомогла ситуації, зауважили аналітики FT.

"Український офіцер, дислокований поблизу Покровська, повідомив Financial Times, що ці підрозділи, ймовірно, були розгорнуті занадто пізно, щоб суттєво змінити ситуацію", — написало медіа.

Бої у Покровську - ситуація на фронті станом на 11 листопада, дані FT Фото: Financial Times

Ділянка фронту, на яку перетягнули сильні бригади ЗСУ, — це так званий Добропільський прорив, який FT позначило на карті бойових дій. Медіа пояснило, що РФ використали свою кількісну перевагу. Тим часом Україна не змогла залучити достатню кількість бійців: ні шляхом мобілізації, ні шляхом укладання виплат добровольцям, ні шляхом рекрутингу. Разом з тим є проблема з дезертирами: у жовтні нарахували 20 тис. відкритих справ. Крім того, є чоловіки, які тікають раніше, ніж дістаються до підрозділів. Внаслідок цього не відшукалось бійців на контрінфільтраційні заходи у Покровську, оскільки певні підрозділи перекинули на Добропілля. Тим часом є точки на фронті, які обороняють лише дрони, ідеться у статті FT.

Бої у Покровську — деталі

Фокус писав про ситуацію у Покровську, яка склалась у жовтні-листопаді 2025 року. Одна з воєнних кореспонденток пояснила, що, на її думку, проблеми на цьому напрямку пов'язані, серед іншого, з діями командирів, які приховували правду від вищих командирів. Тим часом німецьке медіа ZDF розповіло про проникнення російських диверсантів у Покровськ, які заходили через південні околиці, ховались в будинках та видали себе за цивільних. Після цього вони почали влаштовували напади та засідки та примусили операторів дронів ЗСУ відійти в тил, через що зменшились можливості прикриття передніх позицій.

