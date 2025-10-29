ВС РФ отыскали слабые места в обороне Покровска: нехватка пехоты, ложь командиров, — аналитики

Вооруженные силы Российской Федерации с июля провели масштабную инфильтрацию в Покровск и на сегодня в городе закрепились вражеские операторы дронов, объяснили аналитики. Противник воспользовался недостатком пехоты в подразделениях Вооруженных сил Украины. Определенную роль сыграло то, что командиры на местах не говорили командованию правду о текущей ситуации.

Россияне запустили в Покровск диверсионные группы, активно используют беспилотники, артиллерию и бронемашины, говорится в заметке аналитиков проекта DeepState. Противник отыскал слабые места в обороне и серьезно угрожает логистике подразделений ВСУ, которые держат позиции в Мирнограде. По мнению аналитиков, ситуацию еще можно спасти, если перебросить в город целую бригаду, поскольку спецназовцев в таких условиях мало.

Аналитики объяснили, как именно действовали россияне, пытаясь оккупировать Покровск. В город проникали диверсионно-разведывательные группы, которых становилось все больше. Противник пробирался по улицам, атаковал украинские подразделения, которые работают на определенном расстоянии от переднего края. Под угрозой оказались подразделения РЭБ, операторы дронов, артиллеристы, минометчики и тому подобное. В итоге россияне нашли слабое место и проникли в Покровск в районе Зверово, Шевченко, вдоль железнодорожных путей от Котлиного.

"[Враг] использует слабые оборонительные порядки СОУ в южной части города, понимает количественное превосходство пехоты и недостаток нашей. Также некоторое время помощью для [россиян] была ложь от некоторых командиров бригад, которые держат оборону на юге Покровска", — отметили аналитики.

Продвижение россиян поставило под угрозу логистику в Мирноград, говорится в заметке DeepState. В небе работают разведывательные дроны, которые следят за перемещениями бойцов СОУ и отправкой провизии: затем происходят атаки ударных БпЛА.

"Хуже всего — враг смог сломать логистику в направлении Мирнограда и всей агломерации города. Дронщики врага помогают уничтожать нашу логистику, чтобы дать возможность понемногу поглощать город", — предупредил DeepState.

Аналитики также объяснили, что следовало бы сделать для спасения Покровска. По их мнению, ситуацию может улучшить полноценная бригада, которая заблокирует "пути просачивания врага, которые якобы удерживаются".

"Ситуация в Покровске на грани критической и продолжает ухудшаться до того момента, что исправить все может быть уже поздно", — подытожили они.

Бои в Покровске — детали

Утром 29 октября DeepState обновил карту боевых действий и показал изменения в Покровске. Карта показывает расширение серой зоны в западных районах города, вероятное перерезание трассы Е-50 и проникновение российских подразделений на север, далеко за железнодорожную станцию.

Бои в Покровске — ситуация по состоянию на 29 октября Фото: DeepState

Между тем Генштаб ВСУ 29 октября сообщил, что за прошедшие сутки на Покровском направлении состоялось 45 штурмов ВС РФ. Россияне атаковали Покровск, Мирноград и еще 14 населенных пунктов. Пока командование не комментировало изменение ситуации на Покровском направлении.

Отметим, 28 октября Фокус писал о боях в Покровске. Как рассказал боец ВСУ с позывным "Мучной", подразделениям СОУ важно удержать позицию "Цитадель", от которой зависит, удержат ли город или не удержат.

Напоминаем, 29 октября военный обозреватель рассказал, что произошло в Мирнограде и почему на окраине города прорвались российские подразделения.