ВС РФ отыскали слабые места в обороне Покровска: нехватка пехоты, ложь командиров, — аналитики
Вооруженные силы Российской Федерации с июля провели масштабную инфильтрацию в Покровск и на сегодня в городе закрепились вражеские операторы дронов, объяснили аналитики. Противник воспользовался недостатком пехоты в подразделениях Вооруженных сил Украины. Определенную роль сыграло то, что командиры на местах не говорили командованию правду о текущей ситуации.
Россияне запустили в Покровск диверсионные группы, активно используют беспилотники, артиллерию и бронемашины, говорится в заметке аналитиков проекта DeepState. Противник отыскал слабые места в обороне и серьезно угрожает логистике подразделений ВСУ, которые держат позиции в Мирнограде. По мнению аналитиков, ситуацию еще можно спасти, если перебросить в город целую бригаду, поскольку спецназовцев в таких условиях мало.
Аналитики объяснили, как именно действовали россияне, пытаясь оккупировать Покровск. В город проникали диверсионно-разведывательные группы, которых становилось все больше. Противник пробирался по улицам, атаковал украинские подразделения, которые работают на определенном расстоянии от переднего края. Под угрозой оказались подразделения РЭБ, операторы дронов, артиллеристы, минометчики и тому подобное. В итоге россияне нашли слабое место и проникли в Покровск в районе Зверово, Шевченко, вдоль железнодорожных путей от Котлиного.
"[Враг] использует слабые оборонительные порядки СОУ в южной части города, понимает количественное превосходство пехоты и недостаток нашей. Также некоторое время помощью для [россиян] была ложь от некоторых командиров бригад, которые держат оборону на юге Покровска", — отметили аналитики.
Продвижение россиян поставило под угрозу логистику в Мирноград, говорится в заметке DeepState. В небе работают разведывательные дроны, которые следят за перемещениями бойцов СОУ и отправкой провизии: затем происходят атаки ударных БпЛА.
"Хуже всего — враг смог сломать логистику в направлении Мирнограда и всей агломерации города. Дронщики врага помогают уничтожать нашу логистику, чтобы дать возможность понемногу поглощать город", — предупредил DeepState.
Аналитики также объяснили, что следовало бы сделать для спасения Покровска. По их мнению, ситуацию может улучшить полноценная бригада, которая заблокирует "пути просачивания врага, которые якобы удерживаются".
"Ситуация в Покровске на грани критической и продолжает ухудшаться до того момента, что исправить все может быть уже поздно", — подытожили они.
Бои в Покровске — детали
Утром 29 октября DeepState обновил карту боевых действий и показал изменения в Покровске. Карта показывает расширение серой зоны в западных районах города, вероятное перерезание трассы Е-50 и проникновение российских подразделений на север, далеко за железнодорожную станцию.
Между тем Генштаб ВСУ 29 октября сообщил, что за прошедшие сутки на Покровском направлении состоялось 45 штурмов ВС РФ. Россияне атаковали Покровск, Мирноград и еще 14 населенных пунктов. Пока командование не комментировало изменение ситуации на Покровском направлении.
Отметим, 28 октября Фокус писал о боях в Покровске. Как рассказал боец ВСУ с позывным "Мучной", подразделениям СОУ важно удержать позицию "Цитадель", от которой зависит, удержат ли город или не удержат.
Напоминаем, 29 октября военный обозреватель рассказал, что произошло в Мирнограде и почему на окраине города прорвались российские подразделения.