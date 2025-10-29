ВС РФ прорвались в Мирноград: почему оборона дошла до предела, но без провала, — обозреватель (карта)

Вооруженные силы Российской Федерации 12 месяцев давили на Мирноград, и поэтому неудивительно, что произошло проседание линии обороны, пояснил военный обозреватель. Кроме того, судьба Покровской агломерации будет решаться не в уличных боях, а на диагональной линии к северо-западу от города.

В окрестностях Мирнограда и раньше появлялись российские подразделения, написал в Telegram-канале военный обозреватель Богдан Мирошников. Он объяснил, что населенный пункт обороняют опытные украинские бойцы, которые держат позиции уже год. Обозреватель считает, что решающий бой на Покровском направлении состоится не на улицах городов, а на линии между Белицким и "Шахтоуправлением "Покровское" (возле Удачного).

Сообщение обозреватель появилось 29 октября, через несколько часов после заявления представителя командования о россиянах в окрестностях Мирнограда. Мирошников отметил, что подразделения Сил обороны выдержали большое количество штурмов ВС РФ, и поэтому "рано или поздно проседание будет".

Відео дня

"При этом, я не могу сказать, что там был какой-то провал. Нет, наоборот. С нашей стороны там опытные подразделения, которые много месяцев держали рубежи без потерь территорий. Но во всем есть предел, и именно это, собственно, и произошло", — говорится в заметке.

Также отмечается, что на отрезке фронта возле ранее утраченной Гродовки есть позиции, которые держат оборону уже год. С другой стороны, в последнее время ВС РФ начали активно давить со стороны Родинского (к северу от Мирнограда) и Новоэкономичного (на восток).

"Судьба Покровско-Мирноградской агломерации решится не в городских боях, а на линии Белицкое-Гришино-шахта "Покровская", — подытожил Мирошников.

Прорыв в Мирноград — детали

На карте боевых действий проекта DeepState по состоянию на 29 октября не показано, что подразделения ВС РФ проникли на окраины Мирнограда: последние изменения обозначены 27 октября. Линия боев проходит в 6 км от Мирнограда. На карте можно отыскать три точки, в которых, по мнению обозревателя, будет решаться судьба Покровского направления. Белицкое — на 9 км севернее Покровска и Мирнограда и в 4 км от линии боев рядом с Никаноровкой. Шахта — в 11 км западнее Покровска рядом с селом Удачное.

Прорыв в Мирноград — ситуация на Покровском направлении по состоянию на 27-29 октября Фото: DeepState

Отметим, об обострении боев в Мирнограде стало известно вечером 28 октября. Представитель группировки войск "Восток" Григорий Шаповал в эфире телемарафона заявил, что ВС РФ прорвались на окраины города и вступили в уличные бои. Для прорыва россияне использовали артиллерию, БпЛА, пехоту, военную технику. По словам представителя командования, ситуация "тяжелая".

Между тем об угрозах для Мирнограда предупреждали украинские офицеры, которые рассказали о действиях ВС РФ журналистам "Украинской правды". Они объяснили, что "плечо логистики" в Мирноград составляет 20 км, в Покровске есть значительное количество инфильтраций противника, а "оборона сыпется слишком быстро".

Напоминаем, 28 октября Фокус писал об угрозах для Покровска и росте серой зоны в западных районах города.