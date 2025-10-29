ЗС РФ прорвались у Мирноград: чому оборона дійшла до межі, але без провалу, — оглядач (карта)

Збройні сили Російської Федерації 12 місяців тисли на Мирноград, і тому не дивно, що відбулось просідання лінії оборони, пояснив воєнний оглядач. Крім того, доля Покровської агломерації вирішуватиметься не в вуличних боях, а на діагональній лінії на північний захід від міста.

На околицях Мирнограда і раніше з'являлись російські підрозділи, написав у Telegram-каналі воєнний оглядач Богдан Мірошников. Він уточнив, що населений пункт обороняли досвідчені українські бійці, які тримають позиції вже рік. Оглядач вважає, що вирішальний бій на Покровському напрямку відбудеться не на вулицях міст, а на лінії між Білицьким та "Шахтоуправлінням "Покровське" (біля Удачного).

Допис оглядач з'явився 29 жовтня, за кілька годин після заяви речника командування про росіян на околицях Мирнограда. Мірошников зауважив, що підрозділи Сил оборони витримали велику кількість штурмів ЗС РФ, і тому "рано чи пізно просідання буде".

"При цьому, я не можу сказати, що там був якийсь провал. Ні, навпаки. З нашого боку там досвідчені підрозділи, які багато місяців тримали рубежі без втрат територій. Але у всьому є межа, і саме це, власне, й сталося", — ідеться у дописі.

Також зауважується, що на відтинку фронту біля раніше втраченої Гродівки є позиції, які тримають оборону вже рік. З іншого боку, останнім часом ЗС РФ почали активно тиснути з боку Родинського (на північ від Мирнограда) та Новоекономічного (на схід).

"Доля Покровсько-Мирноградськоі агломерації вирішиться не в міських боях, а на лінії Білицьке-Гришине-шахта "Покровська", — підсумував Мірошников.

Прорив у Мирноград — деталі

На карті бойових дій проєкту DeepState станом на 29 жовтня не показано, що підрозділи ЗС РФ проникли на околиці Мирнограда: останні зміни позначені 27 жовтня. Лінія боїв проходить за 6 км від Мирнограда. На карті можна відшукати три точки, в яких, на думку оглядача, вирішатиметься доля Покровського напрямку. Білицьке — на 9 км північніше Покровська та Мирнограда і за 4 км від ліні боїв поруч з Никанорівкою. Шахта — на 11 км західніше Покровська поруч з селом Удачне.

Прорив у Мирноград - ситуація на Покровському напрямку станом на 27-29 жовтня Фото: DeepState

Зазначимо, про загострення боїв у Мирнограді стало відомо увечері 28 жовтня. Речник угруповання військ "Схід" Григорій Шаповал у ефірі телемарафону заявив, що ЗС РФ прорвались на околиці міста та вступив у вуличні бої. Для прориву росіяни використали артилерію, БпЛА, піхоту, військову техніку. Зі слів представника командування, ситуація "важка".

Тим часом про загрози для Мирнограда попереджали українські офіцери, які розповіли про дії ЗС РФ журналістам "Української правди". Вони пояснили, що "плече логістики" у Мирноград складає 20 км, у Покровську є значна кількість інфільтрацій противника, а "оборона сиплеться надто швидко".

Нагадуємо, 28 жовтня Фокус писав про загрози для Покровська та зростання сірої зони у західних районах міста.