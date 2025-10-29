"Намагаються закріпитися": ЗС РФ прорвались на околиці Мирнограда (мапа)

Російські окупаційні війська зайшли на околиці Мирнограда Покровського району Донецької області та намагаються там закріпитись.

Ситуація важка, а у самому місті ведуться вуличні бої, повідомив в етері телемарафону речник управління комунікацій угруповання військ "Схід" Григорій Шаповал.

"В даний час, на жаль, ворог зайшов на околиці Мирнограду, і використовує не тільки артилерійські та безпілотні системи, а також піхотні та технічні засоби", — сказав Шаповал.

Він також підкреслив, що українські захисники намагаються втримати позиції та роблять фортифікаційні споруди.

Цю інформацію підтверджують й аналітики DeepState.

"Останні дні ка*апи активно на техніці з півночі та сходу намагаються закріпитися на околицях міста. Тривають вуличні бої. Сили Оборони України роблять все можливе — знищують техніку та десант, але фактор погіршення погодних умов робить своє", — йдеться у повідомленні.

Мапа бойових дій в Мирнограді Фото: DeepState

Водночас в останньому зведенні Генеральний штаб ЗСУ повідомив про те, що ЗС РФ намагаються прорвати українську оборону на Покровському напрямку, проте згадок про Мирноград немає.

"На Покровському напрямку російські підрозділи 45 разів намагалися прорвати українську оборону у районах населених пунктів Шахове, Нове Шахове, Червоний Лиман, Родинське, Новоекономічне, Лисівка, Новопавлівка, Покровськ, Миролюбівка, Мирноград, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Філія. В деяких локаціях бої не припиняються", — йдеться у зведенні.

За даними Генштабу на Покровському напрямку за добу знешкоджено 113 окупантів, з яких 83 — безповоротно.

Нагадаємо, 24 жовтня "Українська правда" оприлюднила матеріал, в якому йшлося про те, що Мирноград ризикує опинитись в оточенні.

Фокус також писав про те, що Володимир Путін наказав захопити Покровськ до середини листопада 2025 року.