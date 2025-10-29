"Пытаются закрепиться": ВС РФ прорвались на окраину Мирнограда (карта)

Российские оккупационные войска зашли на окраины Мирнограда Покровского района Донецкой области и пытаются там закрепиться.

Ситуация тяжелая, а в самом городе ведутся уличные бои, сообщил в эфире телемарафона спикер управления коммуникаций группировки войск "Восток" Григорий Шаповал.

"В настоящее время, к сожалению, враг зашел на окраины Мирнограда, и использует не только артиллерийские и беспилотные системы, а также пехотные и технические средства", — сказал Шаповал.

Он также подчеркнул, что украинские защитники пытаются удержать позиции и делают фортификационные сооружения.

Эту информацию подтверждают и аналитики DeepState.

"Последние дни ка*апы активно на технике с севера и востока пытаются закрепиться на окраинах города. Продолжаются уличные бои. Силы Обороны Украины делают все возможное — уничтожают технику и десант, но фактор ухудшения погодных условий делает свое", — говорится в сообщении.

Карта боевых действий в Мирнограде Фото: DeepState

В то же время в последней сводке Генеральный штаб ВСУ сообщил о том, что ВС РФ пытаются прорвать украинскую оборону на Покровском направлении, однако упоминаний о Мирнограде нет.

"На Покровском направлении российские подразделения 45 раз пытались прорвать украинскую оборону в районах населенных пунктов Шахово, Новое Шахово, Красный Лиман, Родинское, Новоэкономическое, Лисовка, Новопавловка, Покровск, Миролюбовка, Мирноград, Зверево, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное, Филиал. В некоторых локациях бои не прекращаются", — говорится в сводке.

По данным Генштаба на Покровском направлении за сутки обезврежено 113 оккупантов, из которых 83 — безвозвратно.

Напомним, 24 октября "Украинская правда" обнародовала материал, в котором говорилось о том, что Мирноград рискует оказаться в окружении.

Фокус также писал о том, что Владимир Путин приказал захватить Покровск до середины ноября 2025 года.