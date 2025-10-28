Приказал захватить Покровск в ноябре: Путин ускорил наступление ВС РФ на Донбассе, — СМИ

Президент России Владимир Путин приказал военному командованию РФ установить контроль над городом Покровск Донецкой области до середины ноября 2025 года.

Как следствие — российская оккупационная армия нарастила интенсивность атак в Донецкой области, пишет The Financial Times.

Журналисты отмечают, что часть подразделений ВС РФ уже проникла в Покровск, а Украина отрицает сообщения о полном окружении своих войск на том отрезке фронта.

"Недостаток человеческих ресурсов в украинских передовых бригадах облегчил российским войскам выявление и использование пробелов в обороне", — говорится в статье.

Авторы материала подчеркивают, что Покровск до 2024 года играл ключевую роль как транспортно-логистический узел, а его потеря могла бы стать для Украины стратегическим ударом, открыв врагу путь к новым направлениям наступления.

Отмечается, что в Генштабе ВСУ подтвердили, что в Покровск действительно зашли около 200 российских военных.

В то же время вдоль всей линии фронта, простирающейся на тысячи километров, фиксируются интенсивные столкновения и бои.

Журналисты отметили, что наступление, которое длится уже несколько месяцев, сопровождается медленным продвижением российских войск в сторону Лимана и Константиновки, а основное внимание противник сосредоточил на агломерации Покровск-Мирноград.

Напомним, 26 октября Владимир Зеленский опроверг сообщения об окружении ВСУ возле Купянска и Покровска.

27 октября украинские военные рассказали, чем обернется для Украины захват Покровска.