Наказав захопити Покровськ у листопаді: Путін прискорив наступ ЗС РФ на Донбасі, — ЗМІ

Президент Росії Володимир Путін наказав військовому командуванню РФ встановити контроль над містом Покровськ Донецької області до середини листопада 2025 року.

Як наслідок — російська окупаційна армія наростила інтенсивність атак у Донецькій області, пише The Financial Times.

Журналісти зазначають, що частина підрозділів ЗС РФ вже проникла до Покровська, а Україна заперечує повідомлення про повне оточення своїх військ на тому відтинку фронту.

"Нестача людських ресурсів в українських передових бригадах полегшила російським військам виявлення та використання прогалин в обороні", — йдеться у статті.

Автори матеріалу підкреслюють, що Покровськ до 2024 року відігравав ключову роль як транспортно-логістичний вузол, а його втрата могла б стати для України стратегічним ударом, відкривши ворогові шлях до нових напрямків наступу.

Зазначається, що у Генштабі ЗСУ підтвердили, що до Покровська справді зайшли близько 200 російських військових.

Водночас уздовж усієї лінії фронту, що простягається на тисячі кілометрів, фіксуються інтенсивні зіткнення та бої.

Журналісти зауважили, що наступ, який триває вже кілька місяців, супроводжується повільним просуванням російських військ у бік Лиману і Костянтинівки, а основну увагу противник зосередив на агломерації Покровськ-Мирноград.

Нагадаємо, 26 жовтня Володимир Зеленський спростував повідомлення про оточення ЗСУ біля Куп'янська та Покровська.

27 жовтня українські військові розповіли, чим обернеться для України захоплення Покровська.