Якщо впаде Покровськ: військові розповіли, чим це обернеться для України

Ситуація в Покровську стає складнішою з кожним днем, і якщо місто не встоїть, ЗС РФ отримають поле для маневру, а українські військові можуть потрапити в оточення.

Падіння Покровська потягне за собою автоматичну втрату його міста-супутника Мирнограда і створить небезпеку для бійців ЗСУ, якщо ті не отримають своєчасного наказу на вихід, пише "Українська правда".

Мирноград прив'язаний логістикою до Покровська, через який або поблизу з яким проходять усі можливі маршрути до нього.

Якщо Покровськ впаде, то військовий гарнізон не зможе вийти з Мирнограда.

"У нас логістика в Мирнограді — понад 20 км. Провести заміни майже неможливо. Тих, хто на щиті, винести неможливо. Родинське підтискають (ЗС РФ), Красний Лиман під пі*арами. Люди працюють на межі, розуміють, що оточення все ближче", — розповів журналістам один з офіцерів, який працює на напрямку Мирнограда.

Фото: УП

Окрім втрати людей у Мирнограді, військові переживають через втрату дорогого обладнання. Йдеться, насамперед, про підрозділи БпЛА, та техніку на мільярди гривень, як власних, так і пожертвуваних.

На думку редакції, частина співрозмовників видання вже змирилася з втратою Покровська. Однак разом із ним буде втрачено не тільки величезну частину Донбасу, а й укріплену місцевість для оборони.

"У двох десятках кілометрів на північ — Добропілля, яке росіяни рівняють КАБами, роблячи його максимально непридатним для оборони. На захід — Дніпропетровщина, якою трохи нижче вже сміливо рухається противник. Російська армія не зупиниться", — констатують вони.

Тим часом у ЗМІ публікують рої українських дронів над Покровськом, які полюють на техніку і військовослужбовців ЗС РФ.

Нагадаємо, російські окупанти заявили, що взяли місто Родинське в Донецькій області, однак українські військові спростували цю інформацію.

Зі свого боку глава ГУР Кирило Буданов наказав спецпризначенцям підкріпити Збройні сили в Покровському напрямку.