"Це повна брехня": Зеленський спростував оточення ЗСУ біля Куп'янська та Покровська

Президент України Володимир Зеленський спростував інформацію про нібито оточення до 5 тисяч українських військових у районах Куп’янська та Покровська. Він назвав ці повідомлення повною дезінформацією, що поширюється Кремлем із метою викликати паніку та створити ілюзію перемоги Росії, зокрема серед американської аудиторії.

Як розповів Зеленський 26 жовтня в телефонній розмові з телеведучою Аллою Мазур ексклюзивно для ТСН, подібні повідомлення не відповідають дійсності.

"Це повна брехня. І не перша", — підкреслив президент.

За його словами, українські війська повністю контролюють ситуацію на фронті. Він наголосив, що має найсвіжішу інформацію від Генштабу та генерала Олександра Сирського. Активність ворога поблизу Куп’янська та Покровська цього тижня була у півтора-два рази нижчою, ніж у попередні періоди.

Президент зазначив, що повідомлення про оточення українських військ — це класичний приклад дезінформаційних маневрів Кремля, мета яких — змусити внутрішню та зовнішню аудиторію сумніватися у здатності України контролювати ситуацію. Він підкреслив, що подібні фейки не впливають на українських воїнів і командування, які виконують завдання на фронті ефективно.

Трамп погодився з українським планом: пояснення Зеленського

Окрім ситуації на фронті, Зеленський прокоментував позицію президента США Дональда Трампа щодо України. За словами президента, Трамп погодився з аргументами Києва, що Донбас не буде відданий, і тепер американська адміністрація фокусуватиметься на тиску на Путіна, а не на Київ.

"Трамп справді погодився, що український компроміс — це зупинка вогню по лінії фронту", — відповів Зеленський.

Телеведуча Алла Мазур повідомила, що Трамп підтвердив: він не планує зустрічі з Путіним, поки не з’явиться реальна перспектива мирної угоди між Росією та Україною. Зеленський зазначив, що компроміс, про який говорять у США, означає зупинку вогню по лінії фронту, а деструктивні заяви з Москви, удари по цивільних об’єктах, зокрема по дитячому садку, і невиконання Путіним власних погроз щодо захоплення Донбасу стали, на його думку, тригером для санкційного тиску Америки, який тепер доповнюють санкції ЄС.

Зеленський розповів про ракети "Фламінго" та нові літаки для України

Президент також розповів про ситуацію з вітчизняним озброєнням, зокрема з виробництвом ракет "Фламінго", яке сповільнилося через технологічні проблеми та затримки з фінансуванням від партнерів. Зеленський запевнив, що ці питання вже вирішуються, і державне замовлення буде виконане до кінця року. Україна знайшла власні ресурси для фінансування виробництва та отримає певну кількість ракет, точна кількість яких не розголошується. Він зазначив, що вже застосовані ракети показали високу ефективність і спрацювали належним чином.

Крім того, Зеленський торкнувся перспектив придбання шведських літаків Gripen для модернізації авіапарку України. Він зазначив, що ця платформа раніше була недоступною для українських пілотів, і вже готуються проплати та відправка пілотів на навчання на початку 2026 року. Президент підкреслив, що на Gripen можна підвісити більшість наявної зброї, а плани щодо нових F-16 та Rafale також обговорюються. За його словами, нові літаки дозволять значно підвищити оперативні можливості української авіації та швидше підготувати пілотів до сучасних бойових умов.

Нагадаємо, що ЗСУ звільнили три села на Донеччині, серед них: Сухецьке, Кучерів Яр і Затишок.

Раніше Фокус писав, що війська РФ просунулися на кілька кілометрів на Запорізькому та Покровському напрямках, наблизившись до ключових трас і населених пунктів.